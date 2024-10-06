Рабочий (х)ор: Авито поможет трансформировать "крик души" в энергию для поиска сотрудников

По данным платформы, в III квартале 2024 года число вакансий выросло на 32% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. В связи с ростом потребности в кадрах каждый день компании сталкиваются с различными вызовами: нехваткой опытных и квалифицированных сотрудников, конкуренцией за персонал с другими работодателями, поиском новых подходов для работы с молодёжью и многим другим. Все эти трудности вызывают снижение работоспособности и стресс. Однако напряжение — это мощная сила, которую можно превратить в энергию для новых свершений и поисков сотрудников.

Авито Работа запустила специализированный сайт, где представила инструменты для работы с накопившимся стрессом. На этой странице пользователи найдут рекомендации по технике крика, "орный" стикерпак в Telegram, в котором обыгрываются ежедневные ситуации из жизни HR-специалистов, а также карту Москвы с отметками локаций, в которых при желании можно покричать и высвободить накопившийся негатив. Ключевое сообщение кампании: "Хочется кричать от HR-вопросов? Кричите! А затем превращайте эмоции в отклики на Авито Работе".

Чтобы раскрыть идею проекта, организаторы также выпустили музыкальный клип, в котором представили героев — HR-менеджеров и владельцев малого бизнеса, преодолевающих трудности найма в условиях нехватки кандидатов. По сюжету ролика сотрудники встречаются в поле, где могут дать выход эмоциям и покричать, рассказывая о собственном опыте. В основу видео лег тематический трек — "крик души" об актуальных и распространённых проблемах поиска кадров, знакомых каждому специалисту, занимающемуся рекрутментом и развитием сотрудников. Полное видео можно посмотреть на сайте проекта, а песня "Рабочий (х)ор" доступна для прослушивания на стриминговых сервисах VK Музыка и Яндекс Музыка.

"Рынок труда сегодня активно трансформируется, поэтому рекрутеры и владельцы бизнеса находятся в процессе поиска новых подходов для поиска и удержания специалистов. Адаптация к меняющимся условиям — сложный и трудоёмкий процесс. Как платформа по поиску сотрудников, мы "из первых уст" узнаем о трудностях наших клиентов и разрабатываем эффективные инструменты для их решения, но помимо этого хотели бы оказать и эмоциональную поддержку в стрессовых условиях рынка. Так родилась идея проекта "Рабочий (х)ор": Авито Работа не только делает поиск сотрудников для компаний быстрее и проще, но и предлагает способы справиться с усталостью и негативными эмоциями на этом пути", — комментирует Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Работы.