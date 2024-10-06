16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Рабочий (х)ор: Авито поможет трансформировать "крик души" в энергию для поиска сотрудников

Читали: 13

Авито Работа запускает проект "Рабочий (х)ор", где в шутливой манере предлагает бизнесу избавиться от накопившегося напряжения в условиях кадрового голода с помощью необычного способа — терапии криком. В основу проекта вошли советы экспертов по психологии.

По данным платформы, в III квартале 2024 года число вакансий выросло на 32% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. В связи с ростом потребности в кадрах каждый день компании сталкиваются с различными вызовами: нехваткой опытных и квалифицированных сотрудников, конкуренцией за персонал с другими работодателями, поиском новых подходов для работы с молодёжью и многим другим. Все эти трудности вызывают снижение работоспособности и стресс. Однако напряжение — это мощная сила, которую можно превратить в энергию для новых свершений и поисков сотрудников.

Авито Работа запустила специализированный сайт, где представила инструменты для работы с накопившимся стрессом. На этой странице пользователи найдут рекомендации по технике крика, "орный" стикерпак в Telegram, в котором обыгрываются ежедневные ситуации из жизни HR-специалистов, а также карту Москвы с отметками локаций, в которых при желании можно покричать и высвободить накопившийся негатив. Ключевое сообщение кампании: "Хочется кричать от HR-вопросов? Кричите! А затем превращайте эмоции в отклики на Авито Работе".

Чтобы раскрыть идею проекта, организаторы также выпустили музыкальный клип, в котором представили героев — HR-менеджеров и владельцев малого бизнеса, преодолевающих трудности найма в условиях нехватки кандидатов. По сюжету ролика сотрудники встречаются в поле, где могут дать выход эмоциям и покричать, рассказывая о собственном опыте. В основу видео лег тематический трек — "крик души" об актуальных и распространённых проблемах поиска кадров, знакомых каждому специалисту, занимающемуся рекрутментом и развитием сотрудников. Полное видео можно посмотреть на сайте проекта, а песня "Рабочий (х)ор" доступна для прослушивания на стриминговых сервисах VK Музыка и Яндекс Музыка.

"Рынок труда сегодня активно трансформируется, поэтому рекрутеры и владельцы бизнеса находятся в процессе поиска новых подходов для поиска и удержания специалистов. Адаптация к меняющимся условиям — сложный и трудоёмкий процесс. Как платформа по поиску сотрудников, мы "из первых уст" узнаем о трудностях наших клиентов и разрабатываем эффективные инструменты для их решения, но помимо этого хотели бы оказать и эмоциональную поддержку в стрессовых условиях рынка. Так родилась идея проекта "Рабочий (х)ор": Авито Работа не только делает поиск сотрудников для компаний быстрее и проще, но и предлагает способы справиться с усталостью и негативными эмоциями на этом пути", — комментирует Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Работы.

Версия для печати

В России и мире

Рабочий (х)ор: Авито поможет трансформировать "крик души" в энергию для поиска сотрудников

Авито Работа запускает проект "Рабочий (х)ор", где в шутливой манере предлагает бизнесу избавиться от накопившегося напряжения в условиях кадрового голода с помощью необычного способа — терапии криком. В основу проекта вошли советы экспертов по психологии.

Авито Работа привлечет талантливых офисных работников в отделения Сбера в Самарской области

На площадке Авито Работа теперь можно найти вакансии одного из крупнейших работодателей России — Сбера. Новые вакансии открылись для востребованных специалистов массовых офисных профессий: операторов колл-центра, менеджеров по продажам, специалистов поддержки и других сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Культура и стиль

Люди

В Самаре с экс-чиновника взыщут 26 млн руб. за махинации с муниципальными квартирами

В Самаре суд взыскал с бывшего замруководителя городского департамента управления имуществом ущерб, причиненный в результате злоупотребления полномочиями. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Кошелек

"Через игру — на работу": Авито запускает игровой проект для молодых соискателей

Авито Работа запускает новый проект <a href="https://vk.com/app52125472" target="_blank">"Скиллы в IRL"</a> на платформе ВКонтакте. Это серия мини-игр, призванная показать молодым соискателям, как их игровые навыки трансформируются в востребованные на рынке труда soft skills. Как в игровой форме презентовать себя потенциальным работодателям, рассказали в пресс-службе компании.

За полгода средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 11%

В первом полугодии 2024 года средняя предлагаемая зарплата в российских компаниях достигла 61 497 рублей в месяц при полной занятости, что на 11% больше, чем годом ранее. Количество предложений трудоустройства за тот же период увеличилось на 50% в сравнении год к году. Такие данные привел Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, выступая на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ).

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В центре Самары построят ливневки: список улиц

В Самаре начались публичные слушания. На суд жителей представили проект планировки и межевания территории, разработанный для реконструкции сетей дождевой канализации в историческом поселении и строительства очистных сооружений.

Он и она