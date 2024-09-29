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95% россиян перед покупкой в интернете читают отзывы

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Исследование, проведенное экспертами Авито, показало, что 95% тех, кто регулярно пользуется интернетом, учитывают отзывы при принятии решений о покупке.

Как показал опрос, 68% интернет-пользователей всегда читают отзывы, чтобы выбрать лучшее предложение. Еще 16% читают отзывы только в случае сомнений в продавце, товаре или услуге. 11% делают это по настроению и при наличии свободного времени. И только 2% заявили, что никогда не читают отзывы.  

 

Интернет-пользователи в возрастной группе 18-24 читают отзывы о товарах и продавцах почти всегда (97%), реже других это делают пользователи старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве.  

Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзывах.

47% респондентов считают отзывы без фото или видео неубедительными, а 48% заявили, что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Только для 5% опрошенных главным является сам отзыв и оценка. 

 

 «Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит - остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью - ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», – комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.  

Отметим, что пользователи Авито в среднем оставляют более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю – жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч). 

Топ регионов по количеству отзывов на Авито

Регион

В день

В месяц

1

Москва

43 448

1 321 550

2

Санкт-Петербург

19 486

592 701

3

Московская область

14 789

449 823

4

Краснодарский край

8 682

264 089

5

Свердловская область

5 625

171 097

6

Ростовская область

4 784

145 527

7

Татарстан

4 708

143 213

8

Нижегородская область

4 605

140 078

9

Самарская область

4 590

139 617

10

Челябинская область

3 970

120 765

11

Новосибирская область

3 375

102 670

12

Башкортостан

3 352

101 959

13

Воронежская область

2 969

90 295

14

Пермский край

2 792

84 928

15

Крым

2 473

75 232

16

Волгоградская область

2 386

72 567

17

Красноярский край

2 375

72 229

18

Саратовская область

2 357

71 700

19

Ставропольский край

2 142

65 152

20

Калининградская область

2 110

64 164

21

Омская область

2 018

61 393

22

Ярославская область

1 972

59 978

23

Ленинградская область

1 945

59 175

24

Тюменская область

1 933

58 782

25

Кемеровская область

1 743

53 011

26

Иркутская область

1 643

49 973

27

Алтайский край

1 544

46 964

28

Владимирская область

1 522

46 302

29

Удмуртия

1 492

45 389

30

Тульская область

1 454

44 238

31

Белгородская область

1 363

41 453

32

Тверская область

1 320

40 146

33

Кировская область

1 316

40 017

34

Вологодская область

1 279

38 893

35

Оренбургская область

1 266

38 518

36

Рязанская область

1 241

37 734

37

Ивановская область

1 187

36 096

38

Ульяновская область

1 168

35 523

39

Брянская область

1 134

34 489

40

Чувашия

1 130

34 366

41

Калужская область

1 123

34 145

42

Дагестан

1 027

31 232

43

Ханты-Мансийский АО

1 012

30 791

44

Липецкая область

951

28 940

45

Курская область

929

28 260

46

Пензенская область

926

28 166

47

Смоленская область

862

26 210

48

Архангельская область

807

24 560

49

Томская область

794

24 161

50

Тамбовская область

790

24 020

51

Мурманская область

759

23 075

52

Карелия

707

21 499

53

Астраханская область

707

21 495

54

Орловская область

701

21 322

55

Хабаровский край

671

20 395

56

Костромская область

622

18 930

57

Псковская область

579

17 599

58

Коми

531

16 155

59

Амурская область

489

14 882

60

Новгородская область

489

14 864

61

Курганская область

476

14 481

62

Марий Эл

469

14 280

63

Мордовия

444

13 517

64

Бурятия

342

10 405

65

Хакасия

330

10 043

66

Забайкальский край

314

9 557

67

Кабардино-Балкария

298

9 073

68

Приморский край

296

9 019

 

 

 

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