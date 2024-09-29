95% россиян перед покупкой в интернете читают отзывы

Как показал опрос, 68% интернет-пользователей всегда читают отзывы, чтобы выбрать лучшее предложение. Еще 16% читают отзывы только в случае сомнений в продавце, товаре или услуге. 11% делают это по настроению и при наличии свободного времени. И только 2% заявили, что никогда не читают отзывы.

Интернет-пользователи в возрастной группе 18-24 читают отзывы о товарах и продавцах почти всегда (97%), реже других это делают пользователи старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве.

Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзывах.

47% респондентов считают отзывы без фото или видео неубедительными, а 48% заявили, что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Только для 5% опрошенных главным является сам отзыв и оценка.

«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит - остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью - ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», – комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

Отметим, что пользователи Авито в среднем оставляют более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю – жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).

Топ регионов по количеству отзывов на Авито