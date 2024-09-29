95% россиян перед покупкой в интернете читают отзывы

Как показал опрос, 68% интернет-пользователей всегда читают отзывы, чтобы выбрать лучшее предложение. Еще 16% читают отзывы только в случае сомнений в продавце, товаре или услуге. 11% делают это по настроению и при наличии свободного времени. И только 2% заявили, что никогда не читают отзывы.
Интернет-пользователи в возрастной группе 18-24 читают отзывы о товарах и продавцах почти всегда (97%), реже других это делают пользователи старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве.
Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзывах.
47% респондентов считают отзывы без фото или видео неубедительными, а 48% заявили, что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Только для 5% опрошенных главным является сам отзыв и оценка.
«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит - остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью - ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», – комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.
Отметим, что пользователи Авито в среднем оставляют более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю – жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).
Топ регионов по количеству отзывов на Авито
|
№
|
Регион
|
В день
|
В месяц
|
1
|
Москва
|
43 448
|
1 321 550
|
2
|
Санкт-Петербург
|
19 486
|
592 701
|
3
|
Московская область
|
14 789
|
449 823
|
4
|
Краснодарский край
|
8 682
|
264 089
|
5
|
Свердловская область
|
5 625
|
171 097
|
6
|
Ростовская область
|
4 784
|
145 527
|
7
|
Татарстан
|
4 708
|
143 213
|
8
|
Нижегородская область
|
4 605
|
140 078
|
9
|
Самарская область
|
4 590
|
139 617
|
10
|
Челябинская область
|
3 970
|
120 765
|
11
|
Новосибирская область
|
3 375
|
102 670
|
12
|
Башкортостан
|
3 352
|
101 959
|
13
|
Воронежская область
|
2 969
|
90 295
|
14
|
Пермский край
|
2 792
|
84 928
|
15
|
Крым
|
2 473
|
75 232
|
16
|
Волгоградская область
|
2 386
|
72 567
|
17
|
Красноярский край
|
2 375
|
72 229
|
18
|
Саратовская область
|
2 357
|
71 700
|
19
|
Ставропольский край
|
2 142
|
65 152
|
20
|
Калининградская область
|
2 110
|
64 164
|
21
|
Омская область
|
2 018
|
61 393
|
22
|
Ярославская область
|
1 972
|
59 978
|
23
|
Ленинградская область
|
1 945
|
59 175
|
24
|
Тюменская область
|
1 933
|
58 782
|
25
|
Кемеровская область
|
1 743
|
53 011
|
26
|
Иркутская область
|
1 643
|
49 973
|
27
|
Алтайский край
|
1 544
|
46 964
|
28
|
Владимирская область
|
1 522
|
46 302
|
29
|
Удмуртия
|
1 492
|
45 389
|
30
|
Тульская область
|
1 454
|
44 238
|
31
|
Белгородская область
|
1 363
|
41 453
|
32
|
Тверская область
|
1 320
|
40 146
|
33
|
Кировская область
|
1 316
|
40 017
|
34
|
Вологодская область
|
1 279
|
38 893
|
35
|
Оренбургская область
|
1 266
|
38 518
|
36
|
Рязанская область
|
1 241
|
37 734
|
37
|
Ивановская область
|
1 187
|
36 096
|
38
|
Ульяновская область
|
1 168
|
35 523
|
39
|
Брянская область
|
1 134
|
34 489
|
40
|
Чувашия
|
1 130
|
34 366
|
41
|
Калужская область
|
1 123
|
34 145
|
42
|
Дагестан
|
1 027
|
31 232
|
43
|
Ханты-Мансийский АО
|
1 012
|
30 791
|
44
|
Липецкая область
|
951
|
28 940
|
45
|
Курская область
|
929
|
28 260
|
46
|
Пензенская область
|
926
|
28 166
|
47
|
Смоленская область
|
862
|
26 210
|
48
|
Архангельская область
|
807
|
24 560
|
49
|
Томская область
|
794
|
24 161
|
50
|
Тамбовская область
|
790
|
24 020
|
51
|
Мурманская область
|
759
|
23 075
|
52
|
Карелия
|
707
|
21 499
|
53
|
Астраханская область
|
707
|
21 495
|
54
|
Орловская область
|
701
|
21 322
|
55
|
Хабаровский край
|
671
|
20 395
|
56
|
Костромская область
|
622
|
18 930
|
57
|
Псковская область
|
579
|
17 599
|
58
|
Коми
|
531
|
16 155
|
59
|
Амурская область
|
489
|
14 882
|
60
|
Новгородская область
|
489
|
14 864
|
61
|
Курганская область
|
476
|
14 481
|
62
|
Марий Эл
|
469
|
14 280
|
63
|
Мордовия
|
444
|
13 517
|
64
|
Бурятия
|
342
|
10 405
|
65
|
Хакасия
|
330
|
10 043
|
66
|
Забайкальский край
|
314
|
9 557
|
67
|
Кабардино-Балкария
|
298
|
9 073
|
68
|
Приморский край
|
296
|
9 019