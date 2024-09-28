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Авито Работа запустила тест на факторы идеальной работы

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Авито Работа запустила новый проект «Узнай свое место». Пользователи могут пройти тест, чтобы определить свои ключевые мотивирующие факторы в работе и найти наиболее подходящие вакансии. Уже трудоустроенным сотрудникам он поможет понять, что их не устраивает на текущем месте работы и как это можно изменить.

По данным опроса Авито Работы, проведенного в июле 2024 года, 65% самарцев участвовали в карьерных тестированиях или профориентационных мероприятиях. При этом 88% опрошенных считают, что такие инструменты помогают сделать правильный выбор профессии.

В ходе теста участникам предлагается выбрать желаемую профессию. Эта информация затем используется для фильтрации вакансий на Авито Работе с  учетом ответов и предпочтений пользователя. По окончании теста соискатель получает профессиональный профиль, отражающий его карьерные приоритеты и ценности, представленные в виде тегов.

Каждый тег сопровождается подробным текстовым пояснением, раскрывающим значение этой ценности в контексте профессиональной деятельности пользователя. Такой подход позволяет соискателям лучше понять свои профессиональные стремления и эффективнее взаимодействовать с потенциальными работодателями.

После получения результата теста, пользователь может сразу перейти к подборке вакансий, соответствующих его профилю, и начать поиск работы.

В рамках проекта, прошедшие тест, могут принять участие в розыгрыше ценных призов от Авито Работы: фитнес-браслета, портативной колонки, планшета и других гаджетов.  Кроме того, все посетители сайта могут создать себе "авитар" с подписью, отражающей их текущую карьерную ситуацию:  «Хочу в отпуск», «Ищу свое место», «Люблю свою работу».

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