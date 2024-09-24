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Представители Авито вошли в число лидеров рейтинга “Топ-1000 российских менеджеров”

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Ассоциация менеджеров и ИД “КоммерсантЪ” опубликовали 25-й ежегодный профессиональный рейтинг “Топ-1000 российских менеджеров”. В число победителей в категории «Онлайн-платформы» вошли сразу четыре топ-менеджера “Авито”.

Руководитель по информационной безопасности Авито Андрей Усенок занял первое место в номинации “Топ-25 директоров по кибербезопасности”.

 

 

 

 

 

 

Управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов стал вторым в номинации “Топ-40 директоров по правовым вопросам”.

 

 

Директор по связям с государственными органами Авито Дмитрий Гавриленко занял второе место в номинации “Топ-50 директоров по отношениям с органами государственной власти”.

 

 

 

 

 

А директор департамента логистики Авито Сергей Пустыльник получил «бронзу» в номинации “Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок”.

 

 

 

 

 

Рейтинг “Топ-1000 российских менеджеров” составляется Ассоциацией менеджеров ежегодно с 2001 года. Целью проекта является выявление самых эффективных менеджеров, основанное на оценках самих представителей профессионального сообщества.

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