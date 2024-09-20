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Каждый третий автокредит в Самарской области клиенты оформляют в ВТБ

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За первое полугодие 2024 года жители Самарской области оформили в ВТБ более 5,3 тыс. автокредитов на общую сумму 6,6 млрд рублей. Это более чем в 5 раз превышает объем продаж кредитов на покупку автомобиля за сопоставимый период 2023 года и в целом выше, чем результаты за весь прошлый год. Доля банка на региональном рынке автокредитования за отчетный период выросла на 7 п. п. и превысила 29%.

Рекордный объем выдач автокредитов пришелся на июнь — 1,4 млрд рублей. В первый месяц лета кредиты на покупку автомобиля в ВТБ получили свыше 1,1 тыс. человек. По объему выданных займов в этом сегменте регион вошел в пятерку по ПФО вместе с Татарстаном, Башкортостаном и Нижегородской областью.

В первом полугодии 2024 года жители Самарской области чаще всего брали автокредиты на автомобили Lada и китайские иномарки "большой" тройки —  Haval, Chery и Geely. 34% клиентов предпочли приобрести отечественные машины, а 66% выбрали иномарки. При этом самарцы отдают предпочтение первичному рынку: 73% заёмщиков взяли кредит на покупку новых автомобилей, что значительно превышает средний показатель по России, который составляет 57%.

"В этом году мы серьезно усилили свои позиции на рынке автокредитования в Самарской области. Серьезными факторами роста стало увеличение поставок автомобилей из Китая и параллельный импорт, запуск новых программ поддержки от автопроизводителей, а также появление новых брендов, в основном, азиатских. Дополнительным стимулом для потребителей стало предложение ВТБ по льготной ставке кредита для автомобилей Chery, Changan и Omoda. Во втором полугодии ввиду роста ставок по кредитам ожидаем некоторое охлаждение рынка, и тем не менее результат в целом в 2024 году, вероятно, будет значительно лучше, чем годом ранее", — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

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