Сквозь числа к тайнам судьбы: мастер нумерологии - о секретах профессии и путях преодоления трудностей

— Алина, расскажи, когда и как эзотерика и нумерология пришли в твою жизнь?

— В мою жизнь нумерология пришла интересным, странным образом. С нумерологией конкретно я познакомилась в 2021 году, и тогда еще Инстаграм (запрещенная социальная сеть в РФ — прим. ред.) был в свободном доступе. Я листала ленту, смотрела истории и наткнулась на профиль учителя по нумерологии Александры Trembling Motion. Тогда она еще не открывала никакие потоки обучений, тогда у нее были просто интересные посты. Я зачитывалась ими, безусловно, вдохновлялась таким способом подачи материала, работой через цифры. Для меня это было своего рода открытием. Тогда Александра разбирала разных знаменитостей у себя в профиле. Она разбирала таких людей как Тимати и других медийных личностей. У Александры мне понравился, во-первых, простой открытый слог, во-вторых, интересная подача с точки зрения конкретных примеров, наглядных описаний. И, конечно же, эта уникальная подача в совокупности с визуалом, который был у нее на странице, в совокупности с ее энергией, которую я лично почувствовала сразу же, — это все меня очень завлекло в нумерологию.

Ну, а что касается эзотерики в целом, я всегда себя считала достаточно интуитивным человеком, склонным к магическому мышлению. Мне всегда хотелось верить во что-то высшее, космическое, во что-то более сложное, нежели обычная жизнь среднестатистического человека. Мне всегда хотелось верить в чудо, верить в то, что жизнь на Земле не заканчивается, что есть и какие-то другие миры, галактики. Поэтому моя искренняя вера, мой искренний интерес к познанию жизни с разных сторон помогли мне стать нумерологом.

— Что тебя привлекло в нумерологии?

— Нумерология — четкая наука и работает всегда по одному принципу системности. То есть, каждый сектор в нумерологии в квадрате Пифагора отвечает за определенный талант, за определенный потенциал к чему-либо. Безусловно, нумерология, несмотря на свою структурность и системность, является очень глубинным методом работы с человеком. Квадрат Пифагора многогранный, но при этом при всем он оставляет за собой эту системность, четкость и структурность. Вводя дату рождения клиента, я уже на глаз понимаю, как может отобразиться и работать у человека та или иная энергия. Это меня радует.

— Ты часто упоминаешь квадрат Пифагора. Расскажи о нем подробнее.

— Квадрат Пифагора является ключом к пониманию истинных мотивов человека, его черт характера и ориентиров. По мнению Пифагора, числа есть основа всего, и благодаря подлинным знаниям о науке цифр возможно раскрыть тайны человеческой души.

— Как происходит процесс работы? Что является основным инструментом для нумеролога?

— После того, как мы выявили запрос клиентам, я приступаю к изучению его квадрата. Изучаю каждую цифру по отдельности, потом их комбинирую. Получается симбиоз энергий, которые как раз-таки олицетворяют человека. После этого, я записываю ему либо аудиосообщение с развернутым ответом по его запросу, либо же я подкрепляю этот аудиоресерч каким-либо текстовым файлом, помогаю клиенту на протяжении достаточно долгого количества времени понять, куда применить свои таланты. Например, если это был запрос про таланты, сподвигаю его к каким-либо действиям, даю личные практики для клиента, которые проверены и помогают ему конкретно с его кодировками стать лучше в каком-либо деле, в какой-либо среде, по которой он пришел, с какими запросами он пришел, это очень важно. Предлагаю методики, которые смягчают тот или иной показатель, либо, наоборот, помогают проявиться определенной цифре, определенному показателю.

— Как ты считаешь, может ли каждый человек стать нумерологом? Некоторые утверждают что для этого нужно родиться со способностями.

— Я уверена в том, что каждый из нас может стать кем угодно, ну и каждый из нас может стать нумерологом. Вообще любой человек на планете, вне зависимости от расы, пола, национальности, обладает интуицией. Но, как мы знаем, очень много вещей, к счастью или к сожалению, недоступны человечеству на данный момент. Многие знания, тайные знания, которые ранее были максимально на высоте, практиковали многие люди и народы, сейчас являются предметом для насмешек — не будем забывать обратную сторону моей профессии. Также и люди с похожей профессией привыкли насмехаться, говорить, что это шарлатанство, инфоцыганство. И, конечно же, есть действительно такие люди, которые не соблюдают границы, не соблюдают регламент, из-за таких людей страдает моя репутация. Но это можно проработать, с этим можно смириться, если ты действительно увлечен своим делом. Поэтому, конечно же, я уверена в том, что каждый может стать нумерологом. Если у человека есть к этому стремление, есть желание познать себя, познать других, быть безоценочным. Насколько человек будет готов задержаться здесь, насколько он будет готов вложиться в это еще много-много раз? Ведь любая сфера требует постоянного развития, нумерология, в том числе.

— Что, на твой взгляд, является самым сложным в твоей профессии?

— Лично для меня, как для практика, самым сложным, тяжелым является умение оставаться безоценочным к запросу клиента, к самому клиенту. Потому что люди приходят с абсолютно разными вопросами, разными судьбами, историями жизни. У всех жизнь разная, многогранная. Очень важно не осудить клиента за какой-то выбор, сделанный ранее. Важно не включить знающего Будду, который якобы уверен в том, что только так и никак иначе. Важно уметь не настроить клиента на негативный лад, важно не сказать ему, не внедрить ему в голову, что это атас, ужасно, полный крах. Быть спокойным, быть в дзене, быть в принятии — это очень сложно. Конечно же, когда ты нумеролог, это и клеймо, потому что ты, такой якобы очень духовный, многознающий, и при этом совершаешь ошибки в собственной жизни. На самом деле их совершают все, даже самые "просветленные". Иногда я себя ругаю за какие-то вещи, хотя, казалось бы, я же тоже обычный человек, и даже если я знаю чуть больше, чем другие, все равно имею право на проступок. И это тоже важно осознавать, принимать, потому что иногда это может послужить вообще выходом из сферы. Ну и, конечно же, как я уже и сказала в самом начале, умение оставаться спокойным, умение не осудить, не задеть, не оскорбить человека за то, какой он, за то, каким он является, за то, какие он энергии и таланты принес в эту жизнь.

— С какими запросами к тебе чаще всего обращаются?

— Список запросов абсолютно разный. Во-первых, очень частыми являются запросы касательно понимания себя, своих талантов, своего потенциала, того, куда направить свою энергию сейчас, какую сферу деятельности обуздать, куда можно пойти нарабатывать опыт, где можно почувствовать себя классным, достойным, цельным человеком. Второй вариант — история отношений не только с другими, но и с собой. Как принять себя? Как строить отношения с друзьями, с близкими, с родственниками, с любимым человеком? Какие методы построения отношений мне подходят? Как я на самом деле настроен к людям вокруг? Как я считываю людей? Какие они для меня, как я вообще вижу мир? Ну и третье — это прошлые жизни, теневая сторона личности, более духовные, смысловые, сложные вопросы о том, какая миссия у моей души, какая миссия у моего духа, для чего я пришел в этот мир.

Это самые частые вопросы, на которые я отвечаю чаще всего абсолютно разным людям разных возрастов, разных поколений, разных интересов. Безусловно, я думаю, что это — еще и темы, которые в целом заботят человечество: темы отношений, принятия себя, темы ментального здоровья. И, конечно, тема высшего предназначения, которая не менее актуальна.

— Какой случай с клиентом тебе больше всего запомнился?

— Моему любимому случаю уже два года. Тогда ко мне пришла клиентка после обучения нумерологии. Мы разбирали тематику принятия себя. Ее запрос заключался в том, какая она в отношениях? Почему она не принимает себя и свои поступки? Как ей проявляться в отношениях с мужчинами, что мешать строить с ними гармоничные отношения? Началось все с любовной сферы, закончили ее отношениями с мамой. По ее матрице проблема заключалась как-раз в отношениях с матерью. Мы разобрали то, что вообще будто бы поначалу не было связано с отношениями. На самом деле, это просто крупицы, составляющие все сферы жизни. Также мы разобрали и самокритичность, которая проявляется в отношениях с мужчинами, которые клиентка, так скажем, особенно ощущала в моменте поиска партнера. А также — излишний идеализм партнера. Аспекты, которые влияют на выбор мужчин, какие могут притягиваться мужчины, каких мужчин чаще всего женщина может видеть в своем инфополе, и как человек может строить и разрывать отношения. Я получила огромную обратную связь и большое сообщение с отзывом о моей работе. То есть увидели буквально каждую детальку, которая мешала клиентке строить гармоничные отношения, которые мешали ей принимать себя такой, какая она есть.

После этого клиентка ушла очень довольная. Мы все разные. У нас у всех разные таланты, разные явления в мир. Мы все для чего-то важны и ценны, поэтому нумерология помогает принять не только себя в отношениях с кем-либо, но еще и свою суть, вне зависимости от того, находится ли человек в отношениях или все-таки нет.

— Какие дальнейшие планы у тебя в нумерологии?

— Мои планы касательно нумерологии амбициозны. Во-первых, хочу продолжать развивать свой проект "Формула оф Спейс", который посвящен духовному развитию. В проекте я не только являюсь нумерологом, но еще и духовным практиком, который изучает параллельно другие системы расчета, например, астромедицину. Люди знакомы с астрологией, но не знакомы с астромедициной. Когда-нибудь я обязательно покажу это всему миру. Плюс к этому всему хочу продолжать делать этот метод расчета более популярным, более объемным, многогранным для новых пользователей, для тех, кто еще не знаком с ним, продолжать знакомить других с этим прекраснейшим методом расчета личности человека.

Хочется развиваться и в других областях, например, в чакроанализе или же в ритуалистике. Я работаю с ритуалами, с практиками. Это очень круто, это очень меня затягивает и вдохновляет на развитие своего проекта, на развитие себя как личности, как души. А в будущем, если мы заглядываем очень далеко, мне бы хотелось создать свою школу нумерологии, нумерогенетики, которая будет также включать в себя различные духовные направления, сложные, но доступные духовные практики, которая будет помогать другим людям осознавать себя, признаваться себе в самом себе. Это очень важно. Ну и, конечно же, развиваться в целом, потому что для меня важно в любом деле не останавливаться, продолжать постигать разные грани, разные функции того или иного расчета личности. Это прекрасные, по-моему, очень хорошие планы, которые я уверена смогу максимально безопасно и благоприятно реализовать.