Россияне предпочитают кошек, у каждого второго любителя домашних животных более 2 питомцев — ВСК

По результатам опроса, проведенного Страховым Домом ВСК, самыми популярными домашними любимцами у россиян являются (при опросе можно было выбрать более 1 варианта ответа):

1. Кошки (69%)

2. Собаки (41%)

3. Морские свинки, хомяки или другие грызуны (5%)

4. Рыбки, лягушки, креветки или улитки (5%)

5. Попугаи или другие птицы (2,6%)

Примерно 56% опрошенных являются обладателями одного питомца, у 24% россиян есть двое животных, у 13% — от трех до пяти питомцев.

42% россиян планировали завести питомца — приобрели его у заводчика или в зоомагазине. 35% решились на это случайно — они нашли будущего любимца на улице, еще 29% получили питомца в качестве подарка, 15% — взяли из приюта.

Для 44% россиян ежемесячные траты на питомца составляют от 2 до 5 тыс. рублей, еще 25% тратят меньше 2 тыс. рублей, а 29% — от 5 тыс. и выше. Самыми востребованными услугами для питомцев являются груминг, чистка зубов, стрижка когтей (22%), а также проживание или присмотр во время поездок хозяев (8%), т. к. более 62% россиян не берут в поездки и путешествия своих любимцев. Более 68% россиян не пользуются никакими специализированными услугами для животных.

Преимущественно, меньше трети трат на питомцев приходится на услуги ветеринаров. 46% владельцев домашних животных обращаются к данным специалистам реже 1 раза в год, 37% — 1-2 раза в год. Самые востребованные услуги в вет. клиниках:

· Обычные консультации, рекомендации таблеток для приёма дома (30%)

· Уколы и капельницы дома (15%)

· Операции без дальнейшего пребывания в стационаре (13%)

· Уколы и капельницы в стационаре (7%)

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