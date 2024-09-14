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За полгода средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 11%

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В первом полугодии 2024 года средняя предлагаемая зарплата в российских компаниях достигла 61 497 рублей в месяц при полной занятости, что на 11% больше, чем годом ранее. Количество предложений трудоустройства за тот же период увеличилось на 50% в сравнении год к году. Такие данные привел Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, выступая на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ).

Сегодняшний рынок труда характеризуется рекордно низким уровнем безработицы — по данным Росстата, в июне 2024 года он составил 2,4%. Кроме того, в условиях дефицита кадров соискателям доступно больше различных предложений о работе.

Стоит отметить, что зарплатная гонка работодателей постепенно замедляется, поскольку компании все чаще обращают внимание на другие виды материальной и нематериальной мотивации специалистов.

При поиске работы современные соискатели ориентируются на несколько важных факторов: размер зарплаты (76%), гибкие условия (41%), подробные описания условий и задач (39%), хорошая репутация компании (34%) и наличие социального пакета (33%). Работодатели осознают последние тенденции, поэтому число упоминаний социального пакета в вакансиях выросло на 58% в сравнении с I полугодием прошлого года.

В I полугодии 2024 года наиболее дефицитной отраслью являлось производство, сырье и сельское хозяйство — в нем было опубликовано 21% от всех вакансий. Далее следует строительный сегмент — 13% вакансий. И 7% предложений трудоустройства пришлось на транспортно-логистическую сферу.

"Уже долгое время мы отмечаем серьезную нехватку как рабочих, так и офисных специалистов. Мы как специализированная платформа ставим перед собой цель не только помочь соискателям и работодателям найти друг друга, но и способствовать снятию напряженности на рынке труда путем популяризации дефицитных профессий и незадействованной категории специалистов: молодежи и возрастных кандидатов", — говорит Роман Губанов.

Один из трендов на рынке труда, который важно отметить, — это распространение новых форм занятости. По результатам исследования компании, 33% россиян интересуются частичной занятостью, 32% — удаленным форматом, а 24% — подработкой. В сравнении с прошлым годом, в июле 2024 года число вакансий с возможностью подработки выросло на 45%. При этом, согласно опросу, половина (54%) россиян подрабатывали за последний год.

Цифровизация активно внедряется в HR-механики, улучшая процессы найма. Специализированные боты автоматизируют воронку, увеличивают скорость обработки откликов и минимизируют временные затраты HR-менеджеров.

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