Крупные рекламодатели стали в разы чаще инвестировать в продвижение на Авито

В топ пять самых быстрорастущих категорий рекламодателей на онлайн-платформе вошли "Недвижимость" (+775%), "Развлечения" (+536%), "Транспорт" (+350%), "Услуги" (+308%) и "Телеком" (+294%).

"Развитие Авито как одного из ключевых игроков рекламного рынка — логичный шаг в нашей стратегии. За счет вовлеченной аудитории и знаний о ней мы обеспечиваем бренды заинтересованными пользователями, которые вероятнее превратятся в их клиентов. При этом аудитория Авито видит только те предложения бизнеса, которые ей интересны. И в этом заслуга алгоритмов платформы", — комментирует Яков Пейсахзон.