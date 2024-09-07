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Авито: iPhone 11 — самая продаваемая в Самаре модель в ресейле

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Аналитики Авито Товаров проанализировали изменение продаж смартфонов Apple в преддверии презентации новой модели. Выяснилось, что чаще всего жители Самары перепродают свои старые iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12, а цены на них упали более чем на четверть. При этом за месяц до анонса флагмана пользователи стали активнее продавать iPhone 15.

На iPhone 11 пришлась наибольшая доля продаж — 11% от всех смартфонов Apple на Авито. Средняя цена в ресейле составила 17 тыс. руб., что на 29% меньше, чем годом ранее.

На втором месте по доле — модель iPhone 13 (5%). Их продажи год к году увеличились в три раза. В среднем их продавали за 37 тыс. рублей. Это на 30% меньше, чем год назад.

За ним следует iPhone 12 (5%). Средняя цена на эту модель в ресейле составила 24 тыс. рублей (на 27% меньше).

Четвертое место заняла модель iPhone XR (4%) — ее продажи за месяц выросли на 11%. В среднем с рук ее покупают за 11 тыс. рублей (минус 29%).

Замыкает топ-5 модель iPhone 13 Pro (3%). За год ее продажи выросли в два раза. В среднем на Авито с рук они продаются за 45 тыс. руб. (на 27% дешевле, чем в прошлом году).

Новинки прошлого года — iPhone 15 — за последний месяц стали продавать чаще. Так, количество продаж iPhone 15 Pro выросло на 22%. Средняя цена модели в ресейле — 74 тыс. рублей. На втором месте по доле — iPhone 15 Pro Max с ростом продаж на 12%. В среднем пользователи продают его за 80 тыс. рублей.

Базовый iPhone 15 за последний месяц с рук продавали чаще на 26% в среднем за 59 тыс. рублей. Наименее популярной моделью на Авито стал iPhone 15 Plus. Средняя цена в ресейле — 55 тыс. рублей.

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