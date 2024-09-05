Авито на ВЭФ: "Цифровые платформы — важный фактор развития малого бизнеса на Дальнем Востоке"

В рамках сессии Михаил рассказал об инструментах для развития бизнеса: "Задача Авито — дать предпринимателям инструменты для удобного старта и масштабирования бизнеса. Например, через Авито субъекты МСП могут найти квалифицированных специалистов или расширить рынки сбыта на всю страну. Мы также запускаем программы поддержки предпринимательства совместно с государством и общественными организациями — такие, как уже запущенные нами программы с Минэкономразвития и Опорой России".