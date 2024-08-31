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Жители Самарской области смогут оценить транспортную доступность новостроек при покупке квартир в Москве

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Авито и НИИ "МосТрансПроект" подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь платформа и подведомственная организация Департамента транспорта Москвы будут работать над комплексными совместными проектами. Одним из первых шагов станет интеграция в интерфейс "Авито Недвижимости" сервиса транспортной доступности новостроек Москвы "Узнай про ЖК".

Соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Стороны договорились о совместной работе в части развития цифровых сервисов транспортного комплекса Москвы и Авито, обмена данными и экспертной информацией в сферах транспорта и недвижимости, а также реализации совместных проектов. Подписи под соглашением поставили директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов и заместитель управляющего директора Авито Михаил Рыженков.

Одним из ключевых направлений партнерства станет популяризации сервиса "Узнай про ЖК" среди пользователей "Авито". С 2023 года НИИ "МосТрансПроект" развивает рейтинг транспортной доступности московских новостроек. Жилые комплексы сравнивают по 36 критериям для оценки географической доступности объекта и транспортной инфраструктуры застройщика. До конца 2024 года сервис будет интегрирован в функционал платформы "Авито Недвижимость".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем решения, которые сочетают лучшие разработки в области транспорта с социально значимыми услугами. Одним из таких проектов стал рейтинг новостроек "Узнай про ЖК", который помогает проверить транспортную доступность нового дома перед покупкой недвижимости в столице. Это также мотивирует застройщиков создавать жилые комплексы с удобной транспортной инфраструктурой", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам управляющего директора "Авито" Влада Федулова, каждый месяц на "Авито Недвижимости" размещается более 70 000 объявлений о продаже квартир в новостройках Москвы.

"Мы внимательно проверяем каждого застройщика, собираем сведения о жилых комплексах и публикуем эту информацию на платформе. Из наших исследований мы знаем, что большинство покупателей новостроек выбирают жилье для жизни, и кроме надежности продавца решающим фактором при покупке выступает удобство передвижения после переезда. Поэтому мы рады объявить о сотрудничестве с Дептрансом — благодаря партнерству пользователи "Авито" смогут оценить транспортную доступность новостройки прямо на платформе с опорой на независимый и авторитетный рейтинг. Это важный шаг на пути к общей цели — сделать ответственный процесс выбора жилья более простым и безопасным", — отметил Влад Федулов.

По данным "Авито Недвижимости", 62% от общего объема спроса на новостройки Москвы на платформе приходится на потенциальных покупателей за пределами столицы. Лидерами по итогам первых семи месяцев 2024 года стали Ленинградская область (8%), Татарстан (4%) и Нижегородская область (3%). Доля Самарской области составила 1,4%.

Благодаря интеграции в интерфейс "Авито Недвижимости" рейтинга транспортной доступности новостроек Москвы "Узнай про ЖК" потенциальные покупатели столичных новостроек смогут заранее проверить все детали транспортной инфраструктуры, даже если покупка жилья планируется из другого региона.

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В России и мире

Самарцы смогут оценить транспортную доступность новостроек Москвы

Авито и НИИ "МосТрансПроект" подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь платформа и подведомственная организация Департамента транспорта Москвы будут работать над комплексными совместными проектами. Одним из первых шагов станет интеграция в интерфейс "Авито Недвижимости" сервиса транспортной доступности новостроек Москвы "Узнай про ЖК".

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