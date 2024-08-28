16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В видеоленте Авито появились полноэкранные рекламные баннеры

Читали: 17

В мобильном приложении Авито появились новые форматы продвижения — медийный и нативный баннеры. Они показываются в видеоленте для продавцов и покупателей на главной странице и занимают весь экран смартфона.

Полноэкранные баннеры — самый заметный формат продвижения на площадке. Он позволяет показывать многомиллионной аудитории Авито товары или услуги брендов и влиять на имиджевые метрики компаний.

Реклама показывается пользователям, которые вероятнее заинтересуются покупкой. Для этого умные алгоритмы Авито учитывают действия аудитории на платформе, ее интересы и другие характеристики. Например, если бренд продает детские товары, его баннеры увидит аудитория, которая недавно искала няню или рассматривала семейную ипотеку.

Фото: Авито

Баннеры в новых форматах состоят из статичного изображения, текста и кнопки с призывом к действию. Бизнес может выбрать медийный вариант отображения рекламы, чтобы показывать креатив во весь экран. Нативный формат похож на видеообъявления пользователей и подойдет для случаев, когда необходимо отделить текст от изображения.

При запуске продвижения используется модель оплаты по CPM: бизнес платит за тысячу показов баннеров, а алгоритмы Авито стремятся охватить максимум аудитории в рамках бюджета заказчика.

"В условиях высокой конкуренции между компаниями и дефицита рекламного инвентаря брендам особенно важны заметные форматы продвижения, которые помогут выделиться и привлечь внимание целевой аудитории. Один из инструментов, который может помочь решить эту задачу — полноэкранные баннеры. Они позволяют не только увеличивать знание бренда, но и улучшать восприятие рекламы пользователями за счет нативного отображения в видеоленте на главной странице Авито", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Версия для печати

В России и мире

Жителям Курской области на "Авито" предложили 1,5 млн рабочих мест с проживанием и бесплатное жилье

"Авито" и портал Госуслуги запустили совместный сервис, на котором жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием. База объектов жилья ежедневно пополняется, а количество вакансий растет на 10 тыс. в день.

В Самаре прошла 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

В четверг, 15 августа, в Самаре завершилась 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Культура и стиль

В Самаре состоится музыкальный спектакль "Ах, водевиль, водевиль!"

28 сентября на сцене ДК Металлург зрители смогут посмотреть постановку Санкт-Петербургского театра "Водевиль". Водевиль отличается лёгкостью и непосредственностью, остроумием и шутливостью. Это короткие пьесы, включающие темы которых могут быть разнообразными, от комедийных ситуаций до любовных историй, но всегда с оптимистической и весёлой атмосферой.

Люди

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе М-5 под Самарой

В воскресенье, 18 августа, примерно в 15:40 на 1022 км трассы М-5 в Красноярском районе водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим столкновением со световой опорой, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

В Самарской области вырос спрос на покупку загородных объектов с бассейнами

Спрос на покупку загородных домов с бассейнами на территории Самарской области вырос на 4%, предложение о продаже таких объектов увеличилось на 10%, а средняя стоимость их покупки по итогам июля 2024 года составила 7,5 млн рублей.

Здоровье

Прогулки по Волге: как познакомиться с Самарой необычным способом

В Самаре начал свое активное развитие сапсёрфинг — новый вид внутреннего туризма на воде. Летний сезон является самым благоприятным не только для прогулок на привычных видах водного транспорта, но и на специальных досках — "сапах".

Мой дом

Он и она