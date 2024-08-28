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Авито Авто: в Самарской области спрос на новые китайские машины вырос в два раза

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В период с января по июль 2024 г. спрос на новые китайские автомобили вырос на 91,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставили в Авито Авто.

Количество предложений за этот период выросло на 65,9%. А средняя цена¹ составила 3 079 000 рублей.

По данным платформы, самой популярной маркой китайских автомобилей по доле в спросе стала Haval (28,63%), на втором месте Geely (16,61%), на третьем Chery (8,75%). Замыкают пятерку лидеров авто от Tank (7,69%) и JAC (7,33%).

Из моделей лидером по спросу стала Haval Jolion с 15,05% от общего числа. На втором месте OMODA C5 (4,92%), на третьем — Tank 300 (4,82%). В топ-5 популярных автомобилей вошли также еще две модели Haval — M6 и F7.

На первом месте по предложению тоже оказался бренд Haval (37,74%). За ним следуют Geely и Tank с долями 22,63% и 9,12% соответственно. Среди отдельных моделей лидирует Haval Jolion с долей 14,31%, на втором месте — Haval F7 (6,21%), а замыкает тройку лидеров Haval M6 (5,94%).

"Китайские марки уже набрали популярность в России, и тенденция сохраняется: рост предложений по новым китайским авто в этом году превысил прошлогодний показатель за тот же период (январь–июль) более чем в два раза. Выбор у клиентов сегодня действительно значительный — если еще несколько лет назад от премьеры на китайском рынке до презентации модели в нашей стране проходило достаточно много времени, то сейчас промежуток сокращается. И с помощью нашей платформы новинки становятся доступнее для россиян — сегодня у нас представлено более 117 тысяч новых китайских машин. Для тех же, кто хочет облегчить выбор, мы запустили бесплатный сервис Селект, в котором менеджер поможет подобрать новый китайский автомобиль", — комментирует Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито.

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