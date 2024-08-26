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Топ-10 ненужных вещей: на "Авито" разобрали "запасы" на полках у жителей Самары

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В топ самых неиспользуемых после покупки товаров у самарцев вошли мультиварки, соковыжималки, гантели и гири. Причем более половины опрошенных тратит на необдуманный шоппинг до 10 тысяч рублей. Такие данные получили на "Авито", где провели опрос среди жителей Самары, чтобы выяснить, как они поступают с вещами, которые вдруг стали ненужными.

В результате почти каждый второй горожанин делает импульсивные покупки, чтобы справиться с сильными эмоциями — например, стрессом или радостью. И часто приобретают то, чем в итоге почти не пользуются.

Большинство жителей Самары (87%) признались, что покупали вещи, которыми потом не пользовались. Причем 47% периодически продолжают совершать такие покупки, и чаще женщины, чем мужчины (49% против 36%). Из них 11% ответили, что очень часто сталкиваются с такой ситуацией — в основном это молодежь в возрасте 18–24 и 25–34 лет (12%).

Совершить необдуманную покупку большинство вынуждают скидки и акции (48%), а также личное эмоциональное состояние (58%), будь то какое-то радостное событие или, наоборот, стресс. Последнему больше подвержены женщины, чем мужчины (49% против 39%). Любопытно, что близкие провоцируют на импульсивный шопинг чаще, чем лидеры мнений: 13% побуждают рекомендации друзей, знакомых или членов семьи, а 12% — отзывы блогеров. Также некоторые признаются, что на ненужную вещь их могут уговорить продавцы-консультанты.

Чаще всего становится ненужным сразу после покупки домашний декор (42%) вроде декоративных подушек и подсвечников; гаджеты для красоты и здоровья (39%) — массажеры, эпиляторы и так далее, а также одежда и обувь (25%). У мужчин в этот список чаще попадают книги и журналы, бытовые гаджеты и электроника, а у женщин — спортивные товары и косметика. Помимо прочего, для некоторых опрошенных оказались ненужными игрушки, товары для хобби, стройматериалы, лекарства.

Треть (36%) жителей Самары столкнулись с такой ситуацией при покупке кухонных гаджетов. Так, у 37% на кухне стоит ненужная мультиварка. В перечень самых бесполезных по мнению респондентов кухонных устройств также вошли соковыжималка, вафельница, блендер и йогуртница. Такие товары пользуются высоким спросом на "Авито". Так, мультиварки на платформе в среднем продают за 1 800 рублей, соковыжималки — за 2 100 рублей, вафельницы — за 1 300 рублей. Блендер "с рук" можно продать в среднем за 2 700 рублей, а йогуртницу — за 1 100.

Ненужные вещи 52% предпочитают продавать или отдавать знакомым, 38% респондентов убирают в шкаф и забывают об этом, а 35% просто не трогают их и оставляют на своем месте. 41% продают или отдают такие вещи на онлайн-площадках вроде "Авито". Причем так чаще всего поступает молодежь в возрасте 18–24 и 25-34 лет (29% и 32% соответственно), а также москвичи (32%), жители Санкт-Петербурга (34%) и городов миллионников (34%).

В основном (36%) опрошенные считают, что потратили на ненужные вещи в общей сложности не более 5 000 рублей. По мнению 31%, на такие покупки ушло до 10 000 рублей, а 18% считают, что еще больше.

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