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В Самарской области вырос спрос на покупку загородных объектов с бассейнами

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Спрос на покупку загородных домов с бассейнами на территории Самарской области вырос на 4%, предложение о продаже таких объектов увеличилось на 10%, а средняя стоимость их покупки по итогам июля 2024 года составила 7,5 млн рублей.

Данные предоставили аналитики "Авито Недвижимости", которые изучили, как изменились спрос и предложение, а также сколько стоит загородное жилье с бассейнами на платформе в разных городах страны.

В течение прошедшего месяца выбор доступных для покупки объектов загородной недвижимости с бассейнами по стране в целом увеличился на 6% по сравнению с июнем текущего года. Заметнее всего предложение выросло в Дагестане (+16%), Ярославской (+14%) и Кировской областях (+13%). Информация по другим регионам представлена в таблице 1.

По итогам июля 2024 года больше всего предложений о продаже загородной недвижимости с бассейнами было зафиксировано в Краснодарском крае (20%), Московской области (15%), Крыму и Самарской области (по 4%), Татарстане, Ростовской и Ленинградской областях (по 3%). Подробнее — в таблице 1.

За месяц спрос на загородную недвижимость с бассейнами в среднем по России вырос на 10%. Положительный тренд наблюдался в 23 из 33 регионов, попавших в исследование платформы. Сильнее всего интерес к таким объектам увеличился в Ярославской области (+63%), Бурятии (+52%), Свердловской области (+49%) и Удмуртии (+40%). В Московской области за месяц спрос прибавил 1%, в Ленинградской — 4%, в Самарской области — 4%.

В июле 2024 года средняя стоимость загородной недвижимости с бассейном по России в целом составила 12,5 млн рублей. Дешевле всего такие объекты стоили в Новосибирской (5 млн рублей) и Кировской областях (5,5 млн рублей). Самые высокие цены были зафиксированы в Московской области (27,8 млн), Крыму (26,3 млн рублей) и Краснодарском крае (23 млн рублей). Информация по другим регионам представлена в таблице 1.

"Высокая стоимость загородной недвижимости с бассейнами объясняется в том числе размером таких объектов. В среднем по стране их площадь составляет 249 кв. м, в то время как для загородных объектов в целом средний размер — 118 кв. м. Особенно на общем фоне выделяются Тверская, Ярославская, Брянская и Московская области, где средняя площадь отличается в несколько раз. Размер и цена загородной недвижимости с бассейнами усложняют ее продажу, особенно на фоне снижения спроса ближе к осени. Чтобы быстрее реализовать такие объекты с учетом высоких ставок по ипотеке, в конце высокого сезона продавцы готовы делать скидки и даже в объявлениях на платформе ставят цены ниже. Например, за месяц дома с бассейнами в среднем по России подешевели на 1,2%", — комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

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