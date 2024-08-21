Креатив на Волге: праздник искусства и вдохновения в "Станкозаводе"

Городской фестиваль "Креатив на Волге". С 17–18 августа. Вход бесплатный.

На станкозаводе состоится второй хакатон, посвященный развитию креативной экономики и привлечению туристов в город. В этом году акцент будет сделан на исследовании самарской идентичности и ее преображении в бизнесе, культуре и ивентах в креативной сфере. Событие включает две ключевые части: сам хакатон и фестиваль креативных индустрий, который пройдет в рамках основного мероприятия. Участников ждут интересные активности на крыше, включая креативные сладости от Авито, мастер-классы по созданию обвесов для сумок и телефонов, разнообразные настольные игры и возможность сделать татуировки. Также будет много пространства, чтобы работать над своими идеями.

Сольный концерт GAVRILOVA MAP. 21 августа. Вход 1000 рублей.

Концерт станет настоящим музыкальным событием, в котором примут участие симфонический импровизационный оркестр "СИНЕСТЕЗИЯ orchestra" и вокальный ансамбль "AETERNITAS". Посетителей вечера ожидает оригинальное сочетание авторского вокала с кристально чистым звучанием и неоклассических мелодий, дополненных камерной импровизацией оркестра. Помимо вышеупомянутых артистов, гостей порадует: скрипачка Влада Минаева; бэк-вокалистка Ольга Колодкина; барабанщица Ирина Бекпергенова; гитаристы Виталий Рыбакин и Евгения Виноградова; виолончелистка Надежда Беренцева и руководитель хора "AETERNITAS" и ансамбль Сияна Репина.

Джем авторской музыки. 23 августа. Вход 1000 рублей.

"Джем авторской музыки" — это мероприятие, на котором собираются различные музыканты.

Вновь откроется мир акустической музыки на фоне живописных самарских закатов. Коллектив лейбла HI-REAL представит новых артистов и свежие оригинальные композиции.

В программе — песни, наполняющие атмосферу теплом, от таких артистов, как Каспий, WLADMIT, Саша Солнцева, Shepotom, Prokofiev, Фефа, Миша Хорев, Ulyananie и Аня из Питера. Музыканты со всех уголков России соберутся, чтобы поделиться своим творчеством и поддержать проект "SunFlowerBus" — уникальную передвижную музыкальную платформу, которая будет колесить по стране, создавая возможности для молодых исполнителей и помогая им сделать уверенные шаги на пути к музыкальной карьере.

Сансет на крыше Станкозавода. С 31 мая по 1 октября. Вход 300 рублей.

Каждую пятницу и субботу на крыше Станкозавода проходят незабываемые музыкальные вечера SUNSET. Это идеальное место для того, чтобы провести теплые летние вечера в компании друзей под зажигательные ритмы талантливых диджеев и музыкантов.

На крыше гостей ждут не только качественная музыка и великолепная атмосфера, но и потрясающий вид с крыши на вечерний город. Бар Ulandy предложит освежающие коктейли и разнообразные закуски, которые сделают ваш отдых ещё более комфортным.