16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Креатив на Волге: праздник искусства и вдохновения в "Станкозаводе"

Авторы: Читали: 22

Вторая половина августа 2024 года в креативном кластере "Станкозавод" станет насыщенной событиями: здесь пройдет фестиваль "Креатив на Волге", который соберет творческих людей для обмена идеями и вдохновения. В программе открытые лекции, мастер-классы от экспертов искусства и дизайна, а также музыкальные выступления, включая сольный концерт GAVRILOVA MAP.

Городской фестиваль "Креатив на Волге". С 17–18 августа. Вход бесплатный.

На станкозаводе состоится второй хакатон, посвященный развитию креативной экономики и привлечению туристов в город. В этом году акцент будет сделан на исследовании самарской идентичности и ее преображении в бизнесе, культуре и ивентах в креативной сфере. Событие включает две ключевые части: сам хакатон и фестиваль креативных индустрий, который пройдет в рамках основного мероприятия. Участников ждут интересные активности на крыше, включая креативные сладости от Авито, мастер-классы по созданию обвесов для сумок и телефонов, разнообразные настольные игры и возможность сделать татуировки. Также будет много пространства, чтобы работать над своими идеями.

Сольный концерт GAVRILOVA MAP. 21 августа. Вход 1000 рублей.

Концерт станет настоящим музыкальным событием, в котором примут участие симфонический импровизационный оркестр "СИНЕСТЕЗИЯ orchestra" и вокальный ансамбль "AETERNITAS". Посетителей вечера ожидает оригинальное сочетание авторского вокала с кристально чистым звучанием и неоклассических мелодий, дополненных камерной импровизацией оркестра. Помимо вышеупомянутых артистов, гостей порадует: скрипачка Влада Минаева; бэк-вокалистка Ольга Колодкина; барабанщица Ирина Бекпергенова; гитаристы Виталий Рыбакин и Евгения Виноградова; виолончелистка Надежда Беренцева и руководитель хора "AETERNITAS" и ансамбль Сияна Репина.

Джем авторской музыки. 23 августа. Вход 1000 рублей.

"Джем авторской музыки" — это мероприятие, на котором собираются различные музыканты.

Вновь откроется мир акустической музыки на фоне живописных самарских закатов. Коллектив лейбла HI-REAL представит новых артистов и свежие оригинальные композиции.

В программе — песни, наполняющие атмосферу теплом, от таких артистов, как Каспий, WLADMIT, Саша Солнцева, Shepotom, Prokofiev, Фефа, Миша Хорев, Ulyananie и Аня из Питера. Музыканты со всех уголков России соберутся, чтобы поделиться своим творчеством и поддержать проект "SunFlowerBus" — уникальную передвижную музыкальную платформу, которая будет колесить по стране, создавая возможности для молодых исполнителей и помогая им сделать уверенные шаги на пути к музыкальной карьере.

Сансет на крыше Станкозавода. С 31 мая по 1 октября. Вход 300 рублей.

Каждую пятницу и субботу на крыше Станкозавода проходят незабываемые музыкальные вечера SUNSET. Это идеальное место для того, чтобы провести теплые летние вечера в компании друзей под зажигательные ритмы талантливых диджеев и музыкантов.

На крыше гостей ждут не только качественная музыка и великолепная атмосфера, но и потрясающий вид с крыши на вечерний город. Бар Ulandy предложит освежающие коктейли и разнообразные закуски, которые сделают ваш отдых ещё более комфортным.

Версия для печати

В России и мире

В Самаре прошла 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

В четверг, 15 августа, в Самаре завершилась 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Обменялись опытом и знаниями: на конференции "Гипровостокнефти" обсудили инновационные технологии в бурении

Как уменьшить сроки строительства скважины? Какие методы сегодня используют передовые нефтегазодобывающие компании, чтобы повысить производительность? Каковы особенности работы на месторождениях Вьетнама и при строительстве скважин геотермальных источников на Камчатке? Все эти темы обсуждали на VI международной научно-практической конференции "Гипровостокнефти" во время работы секции "Инжиниринг бурения".

Культура и стиль

Люди

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе М-5 под Самарой

В воскресенье, 18 августа, примерно в 15:40 на 1022 км трассы М-5 в Красноярском районе водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим столкновением со световой опорой, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Экс-глава ТУ Росимущества Анвар Кинжабаев заключен под стражу

Экс-руководитель Самарского теруправления Росимущества Айвар Кинжабаев арестован по обвинению в превышении полномочий. Суд согласился с доводами следствия и заключил бывшего чиновника под стражу. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Кошелек

Автотовары с гарантией станет проще искать на "Авито"

Производители запчастей помогут платформе верифицировать официальных продавцов с гарантией на автотовары, реализуемые на платформе "Авито". Таким образом, теперь автолюбителям из Самары станет проще выбирать запчасти с гарантированным качеством. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Авито Путешествия" научат, как заработать на посуточной аренде жилья

Команда "Авито Путешествий" приглашает на бесплатный онлайн-курс, который будет полезен тем, кто хочет заняться посуточной сдачей жилья. Курс рассчитан как на новичков в этой сфере, так и на опытных арендодателей.

Здоровье

Прогулки по Волге: как познакомиться с Самарой необычным способом

В Самаре начал свое активное развитие сапсёрфинг — новый вид внутреннего туризма на воде. Летний сезон является самым благоприятным не только для прогулок на привычных видах водного транспорта, но и на специальных досках — "сапах".

Мой дом

Он и она