"Гипровостокнефть" приглашает на Шестую международную конференцию по инжинирингу в нефтегазодобыче

Мероприятие проводится в Самаре с 2016 года и пользуется неизменным интересом у специалистов российских и зарубежных предприятий — лидеров нефтегазовой отрасли, нефтехимии и металлургии. Участие в конференции принимают представители ведущих IT-компаний, члены Правительства Самарской области, представители федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели.

Из года в год Поволжскую платформу профессионального обмена опытом посещает все большее количество экспертов из разных стран — в прошлом году в Самаре собрались около 250 участников из России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Вьетнама. Более 70 компаний стали партнерами мероприятия, были заслушаны десятки докладов, и проведена выставка производителей и поставщиков оборудования и материалов.

В рамках мероприятия обеспечивается максимальный доступ к опыту представителей проектно-ориентированных компаний. В дни проведения конференции в 2023 году велась трансляция рабочих заседаний для всех дочерних обществ компании "Зарубежнефть". Материалы докладов, вошедших в программу, по завершении мероприятия были размещены на портале научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и на сайте АО "Гипровостокнефть". В этом году организаторы также планируют обеспечить широкую информационную доступность.

Научная программа конференции от года к году становится более насыщенной — добавляются новые темы, секции и направления. В этом году среди ключевых тем:

Генеративные технологии. Искусственный интеллект — NEW

Современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа;

Инновационные подходы в инжиниринге строительства и реконструкции скважин, анализ лучших практик;

Повышение экономической и экологической эффективности промышленного производства, экологизация и "зеленые технологии", геотерм, декарбонизация;

Импортонезависимость программного обеспечения, применение современных отечественных технологий автоматизации, возможности сквозной интеграции систем. Опыт и результаты импортозамещения;

Инновационное оборудование и технологии в условиях импортозамещения;

Современные методы проектного управления, стоимостной инжиниринг, совершенствование системы нормативного регулирования в промышленности;

Цифровая трансформация проектного производства, технологии информационного моделирования, цифровые "двойники" и электронные паспорта, цифровое строительство.

Генеральный директор компании "Гипровостокнефть" Федор Тепляков подчеркнул актуальность организации профессионального бизнес-общения: "Сегодня при разнообразии подходов в развитии нашей отрасли только путем таких мероприятий мы сможем систематизировать опыт компаний-партнеров и искать наиболее технологичные и выгодные пути развития".

Подробная информация об участии:

gipvn.ru/conference/

Conf@gipvn.ru

Сизова Ирина, начальник отдела закупок и маркетинга

+79276959549, +7 (846) 276-26-00, доб 4102