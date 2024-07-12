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Прогулки по Волге: как познакомиться с Самарой необычным способом

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В Самаре начал свое активное развитие сапсёрфинг — новый вид внутреннего туризма на воде. Летний сезон является самым благоприятным не только для прогулок на привычных видах водного транспорта, но и на специальных досках — "сапах".

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Сапсёрфинг — вид водного спорта, представляющий собой катание на большой доске с веслом. Основными достоинствами этого вида активности — возможность плавания на дальние дистанции в любых водоемах, индивидуальных или групповых прогулок и отсутствие специальной физической подготовки.

Многие экскурсионные маршруты проходят по Волге, но также можно выбрать для себя более тихое место. Например, прогулка в поселке Гранный подойдет для любителей спокойного отдыха с живописными местами. Прогулки по Волге рекомендуются более опытным сапсёрферам. Это связано с частыми волнами и сильными течениями, справиться с которыми сможет физически подготовленный турист.

"Основным преимуществом прогулок по воде является то, что за относительно небольшую сумму денег можно присоединиться к большой группе, в которой вы найдете себе новые знакомства и проведете незабываемый отдых. Также сапсёрфинг — относительно несложный вид активного отдыха, который не требует специальных знаний и подготовки. Даже бывалые сапсёрферы приходят на экскурсии для изучения новых маршрутов и необычных мест в Самарской области", — сказал Сергей Таросенко, организатор водных прогулок в "SupRelax".

Экскурсии проводятся небольшими группами во главе с инструктором-экскурсоводом. Он показывает маршрут и помогает участникам безопасно провести время. Также туристам будут предоставлены доски, весла, страховочный лиш, спасательные жилеты и в некоторых случаях водонепроницаемый чехол для телефона.

Желающие присоединиться к прогулкам должны также подготовить необходимые вещи: вода и еда, закрытая одежда, солнцезащитный крем, очки и головной убор. Все эти предметы помогут туристам избежать нежелательных происшествий на воде.

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