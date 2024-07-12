Чей путь повторит "Акрон" в элите российского футбола — "Краснодара" или "Лады"?

В сезоне-2024/25 Самарскую область в премьер-лиге будут представлять "Крылья Советов" и тольяттинский "Акрон". Это не уникальный случай, в 90-е от нашего региона там выступали "Крылья Советов" и "Лада" Тольятти. "Автозаводцы" пробились в высший дивизион в 1994 году: в активе победа в волжском дерби над "Крыльями", в пассиве — последнее место лиге и вылет в первый дивизион. В 1996-м тольяттинцы снова засветились в элите российского футбола и опять финишировали последними. Дальше "Ладу" дважды распускали из-за проблем с финансированием, в 2024-м она играет в Сызрани во второй лиге.

У "Акрона" с бюджетом порядок, хотя изначально о большом футболе не было и речи. В 2011 году гендиректор Akron Holding Павел Морозов создал детскую футбольную команду и выделил финансирование на постройку футбольного поля в родном поселке Новосемейкино. Через 7 лет появилась уже взрослая команда, а недавно о скромном клубе из Тольятти узнала вся Россия. В 2023-м "Акрон" пошумел в Кубке России, выбив "Локомотив", "Динамо" и "Спартак". А этим летом впервые в своей истории вышел в премьер-лигу. Что будет с дебютантом РПЛ, узнаем в новом сезоне.

Возможно, "Акрон" ждет судьба ФК "Краснодар". Смело? Возможно, но почему бы не помечтать! Сергей Галицкий, владелец краснодарской команды тоже начинал с малого, прошел все низшие лиги. Теперь же у него свой красавец-стадион и мощная академия, воспитанники которой выступают во многих командах РПЛ. А вратарь Матвей Сафонов вообще будет играть за чемпиона Франции "ПСЖ". Хотя кое в чем "Краснодару" повезло: в РПЛ "быки" вышли не по спортивному принципу. В 2010-м они заняли только 5-е место в первой лиге и попали в элиту лишь из-за отказа других команд. "Краснодар" давно застолбил место в элите российского футбола, клуб Галицкого неоднократно попадал в тройку призеров и участвовал в еврокубках.

Еще один пример частного клуба — "Тосно" из Ленинградской области. За несколько лет команда проделала путь до премьер-лиги, выиграла (!) Кубок России и отправилась в Небесную лигу. Причина проста — собственники из Fort Group не рассчитали финансирование на 5 лет и закрыли клуб. К этому моменты долги "Тосно" составляли 400 миллионов рублей. А у команды к тому же так и не было своего стадиона. Приходилось играть то в Санкт-Петербурге, то в Великом Новгороде.

Проблемы со стадионом были не только у "Тосно". Тому же "Акрону" новый сезон придется провести в Самаре. Ведь арены в Жигулевске и Тольятти не отвечают требованиям регламента РФС. Меньше повезло в свое время еще одному новичку премьер-лиги — "Тамбову". За два сезона в РПЛ "волки" ни разу не сыграли на своем стадионе. Принимать соперников им приходилось в Саранске и Нижнем Новгороде. Разговоры о реконструкции стадиона в Тамбове велись годами, пока не выяснилось, что она уже не нужна. В 2021-м клуб финишировал последним в РПЛ, после чего был распущен — у региона кончились деньги. Надеемся, команду "Акрон" ждет более светлое будущее.