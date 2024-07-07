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Ревизия городского пляжа Самары: от Ленинградского спуска до Вилоновского спуска

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7 июля в городе во всю продолжается пляжный сезон, поэтому важно узнать, насколько популярная зона отдыха соответствует ожиданиям горожан и туристов.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Уход за пляжем

На территории всей зоны отдыха расположены мусорные контейнеры, но большее их количество находится у лестниц для спуска на пляж. Рядом с ними можно заметить пластиковые пакеты, что говорит о несвоевременном вывозе мусора. За несколько часов пребывания на пляже они не были убраны, так и оставшись стоять на месте. Стоит отметить, что вся территория зоны отдыха выглядит аккуратно, а сотрудники спасательных служб тщательно следят за тем, чтобы опасные для здоровья граждан предметы не попадали в песок или Волгу.

Безопасность и удобства

Городской пляж оборудован двумя постами спасательных служб, расположенных на территории Некрасовского и Красноармейского спусков, но этого недостаточно, так как большой отрезок зоны отдыха на Ленинградском спуске остаётся без внимания спасателей. Также стоит выделить две огороженные буйками площадки, созданные ради безопасного времяпровождения детей в Волге. На территории всего пляжа установлены держатели спасательных кругов, но не на всех них они развешаны, что повышает риск возникновения опасности. Важно, чтобы каждый отдыхающий чувствовал себя защищёно, особенно когда речь идёт о воде.

На всех спусках находятся мойки для ног, много новых деревянных кабинок для переодевания, удобные лавочки и общественные туалеты. Для активного отдыха на пляже установлены несколько сеток для волейбола, турники и ворота для футбола, с помощью которых граждане и туристы могут весело провести время.

Проблемой же является малое количество парковочных мест — машины вынуждены блокировать друг друга на бесплатных стоянках набережной.

Пляж — для всех

Отдельно стоит отметить усилия по созданию доступной среды для всех категорий граждан. Пляж оборудован пандусами и специальными дорожками для людей с ограниченными возможностями, а также местами для родителей с колясками. Большой баннер с приветственным сообщением на Некрасовском спуске указывает на то, что здесь рады видеть каждого.

Посещение пляжа оставило приятное впечатление. Видна работа по безопасности и обеспечению удобств для всех граждан, но уборка мусора должна быть оперативнее, так как зоны отдыха являются лицом и визитной карточкой Самары.

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