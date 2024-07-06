В Самаре проходит фестиваль "На Грушинской волне"

Самара вновь стала центром притяжения авторской песни и культурных традиций, приняв на себя фестиваль "На Грушинской волне". Событие, ежегодно собирающее сотни посетителей, объединило в себе историю и творчество под открытым небом.

Гости мероприятия могут ознакомиться с тематическими площадками, узнать об истории фестиваля, насладиться авторскими песнями сразу на любой из трёх сцен и принять участие в мастер-классах, проводящихся ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей). Алёна Дуева, волонтёр организации, поделилась, что посетители могут многое узнать о выживании в дикой природе: научиться различать ядовитые ягоды, ставить палатку, разводить костёр.

Интерактивные стенды предлагают гостям взять в руки гитару или усесться в байдарку, помогают ощутить себя участниками палаточной жизни, не выбираясь за пределы парка. Фотографии, архивные документы и рассказы о первых годах фестиваля дают возможность посетителям узнать больше о его корнях и значимости для культуры региона. На трёх сценах Струковского парка свои песни исполнили Михаил Калинкин, молодежные коллективы и все желающие, заранее подавшие заявки на участие.

"Тут совсем другая атмосфера. Фестиваль, проводившийся на поляне, не имел такое огромное количество мастер-классов. Мы с моим сыном успели обойти почти их все, а сейчас он учится играть на гитаре с одним из волонтёров неподалёку", — поделилась Анна, гость мероприятия.

На главном выходе из парка посетители также могут приобрести сувенирную продукцию, посвящённую не просто событию, а настоящему культурному феномену региона.