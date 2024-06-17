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Новая глава онлайн-шопинга: "Авито" запустил показы по видеосвязи

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На платформе "Авито" стала доступна новая функция — онлайн-показ. Показать "товар лицом" по видеосвязи теперь можно в нескольких категориях: "товары", "транспорт", "недвижимость", а для части объявлений — в категории "услуги". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Частный продавец может включить онлайн-показы при публикации каждого объявления. В таких объявлениях появится кнопка "Запросить онлайн-показ", а в ленте поиска оно будет отмечено бейджем "Онлайн-показ".

В свою очередь, покупатели могут оценить качество товаров и услуг с помощью видеосвязи в мобильном приложении. При необходимости во время разговора можно переходить из видео в аудио и обратно. Функция доступна пользователям iOS и Android.

Для запуска видеосвязи покупателю необходимо нажать на кнопку "Запросить онлайн-показ", уведомление об этом появится у продавца в мессенджере платформы. Как только продавец подтверждает запрос нажатием кнопки "Начать онлайн-показ", покупателю поступит звонок по видеосвязи. Без согласия со стороны продавца начать видеосвязь невозможно.

"Мы внедрили онлайн-показы в приложение, чтобы создать комфортные условия для быстрых и безопасных сделок. Теперь пользователи могут обсудить детали, не покидая приложение и без необходимости заранее встречаться. Онлайн-показ заменяет первичный осмотр, позволяет обсудить и посмотреть товар более детально, чем на фотографиях", — поделился Евгений Троицкий, Руководитель коммуникационных продуктов в "Авито".

Под капотом функционала используется собственный алгоритм, который проверяет, достаточно ли хорошее качество сети у пользователя. Сервис звонков определяет качество соединения и адаптируется к нему, благодаря использованию технологии WebRTC (Web Real Time Communications). С помощью этого обеспечивается наилучшее качество видео и звука даже в условиях плохой сети.

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