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Авито Работа: чаще других открытием собственного бизнеса интересуются представители поколения Z

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В рамках Петербургского международного экономического форума на панельной сессии эксперты обсудили тему "Поколения X, Y и Z. Как разные поколения стартуют в гонке стартапов?". Открытие собственного дела — серьезный шаг на карьерном пути. Согласно опросу Авито Работы, больше трети (36%) россиян хоть раз задумывались об открытии своего дела, но сомневаются и пока оставили эту мысль на уровне идеи. А ещё 9% опрошенных хотят запустить свой бизнес и планируют сделать это в ближайшее время.

В ходе исследования разных возрастных групп выяснилось, что открытие своего бизнеса чаще планируют молодые специалисты 18-24 лет (19%) и 25-34 лет (13%). Сомнения относительно старта предпринимательской деятельности чаще встречаются у россиян в возрасте 24-34 лет (40%) и 35-44 лет (40%). Еще 16% россиян не исключают возможности открытия своего дела в будущем, но сейчас сфокусированы на развитии своей карьеры. Таких также много среди молодёжи 18-24 лет и 25-34 лет — 22% и 20%.

"Сравнивая специалистов разных возрастных групп, можно отметить, что молодое поколение Z всегда верит в идеи и их социальные аспекты. В это же время представители старшего поколения Y являются материалистами, хорошо воспринимающими точные цифры. Так или иначе, при открытии собственного дела главное — помнить, что ошибки — это не повод для беспокойства и демотивации. Чем больше ошибок мы совершаем, тем больше опыта получаем", — комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито Работы.

На пути открытия стартапа представители разных поколений сталкиваются с различными страхами и барьерами. Несмотря на разницу в образе мышления, опрос показал, что главные стоп-факторы для открытия своего дела у возрастных групп различаются незначительно: это финансовые ограничения (60%), нехватка опыта в предпринимательстве (45%), риски и неуверенность в успехе бизнеса (35%), а также страх перед неизвестностью (28%).

На сессии эксперты обсудили, какие сильные стороны каждой возрастной группы могут помочь при запуске собственного стартапа. По данным исследования Авито Работы, основными преимуществами поколения Z являются их цифровая грамотность (37%), коммуникативные навыки (26%). Кроме того, по мнению респондентов, молодые специалисты стремятся зарекомендовать себя в новом деле — они с энтузиазмом подходят к рабочим задачам и отличаются высокой продуктивностью (25%).

В качестве сильных сторон миллениалов россияне отмечают баланс между опытом и новаторством (32%), умение соблюдать баланс между работой и личной жизнью (29%), а также целеустремленность и стремление к развитию, ориентацию на результат (28%). А специалисты от 40 лет и старше (т.н. представители "поколения Х" и "беби-бумеры") обладают такими важными качествами, как богатый профессиональный опыт (35%), надёжность и ответственность при выполнении задач (28%) и способность сохранять спокойствие и эффективность в стрессовых ситуациях (23%).

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