"Авито Работа" и центр "Профессии будущего" объединяют усилия для содействия трудоустройству

Партнеры будут совместно проводить публичные мероприятия, конференции, презентации и конкурсы, нацеленные на формирование у соискателей представлений о рынке труда, ориентации в сферах деятельности российского рынка трудоустройства и многообразии предлагаемых профессий.

Особое внимание будет уделено информации о действующих в Москве программах активной политики занятости. Также предусмотрены дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда в Москве. Среди них — популяризация востребованных промышленных профессий и привлечение кадров в приоритетные для столицы отрасли — строительство, производство, транспорт и другие.

Планируется наладить взаимодействие и с образовательными учреждениями для оказания поддержки выпускникам в начале их профессионального пути.

"Авито Работа" создает цифровой продукт, помогающий работодателям и соискателям быстро и эффективно находить друг друга. Партнерство с флагманским проектом московской службы занятости — центром "Профессии будущего" — позволит нам привлечь больше работников в наиболее востребованные сферы деятельности при экспертной поддержке квалифицированных специалистов службы занятости. Только за последний год число предложений о работе на нашей платформе выросло на 57% по сравнению с весной 2023 года. Весной этого года на "Авито" было размещено более 7 млн активных вакансий. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет предприятиям привлечь сотрудников, а соискателям — найти комфортное место работы", — прокомментировал Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито Работы".

Руководитель Службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов рассказал, что Москва предоставляет огромные возможности для развития карьеры. Среди партнеров центра — более трех тысяч работодателей.

"Наша агрегированная база включает свыше 500 тысяч актуальных вакансий. Важно информировать кандидатов о возможностях, которыми они могут воспользоваться уже сегодня. Для этого мы объединяем усилия с нашими ключевыми партнерами. Один из них — онлайн-платформа "Авито Работа", совместно с которой мы планируем проводить совместные встречи и мероприятия на площадке нашего центра, чтобы соискатели получили еще больше возможностей для развития своей карьеры и смогли найти работу мечты", — поделился планами руководитель.