16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Авито Работа" и центр "Профессии будущего" объединяют усилия для содействия трудоустройству

Читали: 27

Московский центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" и платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на оказание комплексной поддержки соискателям в поиске подходящих вакансий, а работодателям — в подборе квалифицированных кадров.

Партнеры будут совместно проводить публичные мероприятия, конференции, презентации и конкурсы, нацеленные на формирование у соискателей представлений о рынке труда, ориентации в сферах деятельности российского рынка трудоустройства и многообразии предлагаемых профессий.

Особое внимание будет уделено информации о действующих в Москве программах активной политики занятости. Также предусмотрены дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда в Москве. Среди них — популяризация востребованных промышленных профессий и привлечение кадров в приоритетные для столицы отрасли — строительство, производство, транспорт и другие.

Планируется наладить взаимодействие и с образовательными учреждениями для оказания поддержки выпускникам в начале их профессионального пути.

"Авито Работа" создает цифровой продукт, помогающий работодателям и соискателям быстро и эффективно находить друг друга. Партнерство с флагманским проектом московской службы занятости — центром "Профессии будущего" — позволит нам привлечь больше работников в наиболее востребованные сферы деятельности при экспертной поддержке квалифицированных специалистов службы занятости. Только за последний год число предложений о работе на нашей платформе выросло на 57% по сравнению с весной 2023 года. Весной этого года на "Авито" было размещено более 7 млн активных вакансий. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет предприятиям привлечь сотрудников, а соискателям — найти комфортное место работы", — прокомментировал Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито Работы".

Руководитель Службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов рассказал, что Москва предоставляет огромные возможности для развития карьеры. Среди партнеров центра — более трех тысяч работодателей.

"Наша агрегированная база включает свыше 500 тысяч актуальных вакансий. Важно информировать кандидатов о возможностях, которыми они могут воспользоваться уже сегодня. Для этого мы объединяем усилия с нашими ключевыми партнерами. Один из них — онлайн-платформа "Авито Работа", совместно с которой мы планируем проводить совместные встречи и мероприятия на площадке нашего центра, чтобы соискатели получили еще больше возможностей для развития своей карьеры и смогли найти работу мечты", — поделился планами руководитель.

Версия для печати

В России и мире

"Авито Работа" и центр "Профессии будущего" объединяют усилия для содействия трудоустройству

Московский центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" и платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на оказание комплексной поддержки соискателям в поиске подходящих вакансий, а работодателям — в подборе квалифицированных кадров.

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В пятницу, 19 апреля, в Самаре на площадке ПГУТИ состоялся круглый стол "Корпоративное волонтерство как двигатель устойчивого развития. Традиции и новеллы". Мероприятие организовало представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке портала Волга Ньюс.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Люди

Силовики задержали нового главу БМСЭ Самарской области Константина Борисова

Исполняющего обязанности руководителя Бюро медико-социальной экспертизы Самарской области Константина Борисова задержали правоохранители. По данным источников Волга Ньюс, его подозревают в получении взятки в 250 тыс. рублей. Борисова арестовали на два месяца — пока идет расследование.

Директор Самарского филиала ВГУВТ признался в получении взятки

Директор Самарского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта Владимир Марков, подозреваемый в получении взятки признал вину. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

Кошелек

В поселок Рубежный Куйбышевского района Самары направят дополнительный транспорт

Маршрут общественного транспорта № 63 "Автостанция Аврора — Совхоз Рубежное" и № 36 "Хлебная площадь — Совхоз Рубежное" пополнится новыми автобусами, который поможет увеличить стабильность перевозок.

Как выбрать кухонный миксер в 2023 году?

Любите печь торты, блины и другую выпечку? Тогда без миксера не обойтись. Но как же выбрать данный электроприбор, на какие характеристики нужно обращать внимание? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру Сергей Геннадьевич Котов.

Здоровье

В селе Новое Якушкино Самарской области оснастили врачебный кабинет новым оборудованием

Теперь все местные жители будут получать квалифицированное лечение и консультацию в современных условиях. В офисе прошел капитальный ремонт, установка высокотехнического оборудования, а также поступил в распоряжение новый санитарный автомобиль.

Мой дом

Он и она