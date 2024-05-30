Друг человека — летучая мышь

Если раньше летучие мыши были редкостью, то сейчас они живут по соседству с человеком. Подробнее о летучих мышах расскажет Екатерина Девятова — начальник отдела зоологии и животноводства Самарского областного детского эколого-биологического центра. В 2013 году основала движение по спасению стрижей. В 2017 году стала первым волонтером в Самарской области по спасению летучих мышей.

Первая помощь или с чего все началось

Это было в 2017 году, тогда первый раз я познакомилась с летучими мышами. Мне позвонила сестра и сказала, что, когда шла домой после работы, ей на обувь упала летучая мышь. "Ты же биолог", можешь помочь? Я естественно согласилась и сказала: привози. Мышка оказалась со сломанным крылом, сильно истощена, я начала искать волонтеров, хотела найти специалистов, которые работают с ними, а в итоге оставила себе, потому что в нашей области волонтеров не нашлось, единственные специалисты были из Краснодара и Воронежа. Они мне давали советы.

Мышка была в критическом состоянии, ее прооперировали, но пошло заражение больного крыла, и его пришлось ампутировать. Она осталась жить у меня, к сожалению, жила недолго, при выходе из зимней спячки она не проснулась. В тот момент я подумала, что больше с ними не столкнусь, потому что в городе они встречаются крайне редко, но когда стали поступать девочкам из Краснодара и Воронежа информация о находке летучих мышей. На тот момент я занималась насекомоядными, и у меня всегда была кормовая база для летучих мышей, людей стали переадресовывать мне — вспоминает Екатерина.

Летучие мыши Самарской области

Всего в регионе пятнадцать видов, но из них только три вида можно встретить в городе. Рыжая вечерница в последнее время они достаточно редко встречаются. Средиземноморский нетопырь — встречается чаще. Двухцветный кожан живет по соседству с человеком, поэтому на территории нашего региона вы его можете увидеть.

Польза летучих мышей, опасны ли они для человека

Летучие мыши уничтожают огромное количество насекомых, они единственные регуляторы ночных насекомых, если птицы охотятся только днем, когда видят, то летучие мыши используют эхолокацию и с помощью ультразвука находят себе пропитания. В исследовании университета в Новой Англии ученые сделали вывод, что летучие мыши приносят 23 миллиарда долларов в сельхозхозяйственную отрасль каждый год, люди ничего не делают, кроме одобрения на поедание насекомых.

Летучие мыши для человека безопасны, если с ними правильно обращаться, они, как и любые другие теплокровные животные могут являться носителями бешенства — всего один процент от популяции, то есть на самом деле это намного ниже, чем у лис, ежей и белок. Оно фиксируется только у трех видов, из тех, кто живет в регионе, а именно это: водяная ночница, поздний кожан, прудовая ночница. Они не встречаются в городе, обитают около прудов и рек — за городом, в городе этих мышей невозможно встретить.

Условия для жизни

Мышки содержаться в террариуме, на стенке террариума висит тряпочка, на которой висит мышка, в ночное время они летают в манежах — в основном в таких условиях живут, когда я собираюсь выпустить их на волю. Если мышка поступила зимой, то они проходят лечение, а дальше мы их помещаем в холодильник, без системы "No Frost". Спят в контейнерах. В холодильнике на разных полках температура разная, это все в пределах от 2 до 5, если температура выше 5, то мышки не спят. Для каждого вида своя температура, а так как я уже долго ими занимаюсь, то знаю, кого в какую температуру положить.

Что делать при встрече с необычным зверьком

Если вы увидели, что летучая мышь висит, то значит, что ей нужна помощь, если заметили вы, то заметят и другие птицы и животные, которые начнут охотиться. Ни в коем случае не берите животное голыми руками, потому что она будет обороняться: крики, попытки укусить, напугать человека — это не агрессия — это оборона. Берем строго в перчатках или любой тряпочкой, но брать мышку можно только тогда, когда крылья ее собраны. Если она залетела в квартиру, то не нужно кидать в нее предметы, вы можете навредить ей, сломав крылья или пальчики, когда мышка сядет, нужно накрыть ее коробкой, а если есть детский сачок, то он идеально подходит для ловли. Накрыть крышкой, которую обязательно заклеить скотчем, некоторые большие виды могут скинуть эту крышку. Сделайте вентиляцию, чтобы проходил воздух.