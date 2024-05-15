В Самаре 23-летняя девушка выиграла конкурс молодых предпринимателей и открыла студию йоги

День Лады — 23-летней создательницы студии йоги начинается с осознанности и спокойствия. Именно это ключевое в ее жизни. Внутреннюю гармонию не разрушишь мировыми проблемами и семейными неурядицами. Сейчас расписание дня круто изменилось, бумажная волокита, проверка доходности и планерка с сотрудниками.

— С чего все началось?

— С проблемами со спиной в 14 лет, мне посоветовали заняться этим, и я попробовала.

Это не только помогло ей со спиной, но и предвещало судьбоносную встречу и смысл всей ее жизни в будущем.

Йога — стиль жизни

— Найти помещение было самое тяжелое, искала долго, ведь именно оно дает ощущение красоты и атмосферы. К этому она подошла невероятно серьезно, несколько месяцев поиска и вот большое помещение, окна в пол и вид на закат и Волгу. Интерьер студии в светлых и нежных тонах, сочетание пастльного зеленого и кремового цвета дает ощущение безопасности и уюта. На стене нарисованный рукой ее парня, ее портрет в ярких тонах, он внушает силу и позитив.

Развитие бизнеса не может быть легким процессом. На это уходит много времени. Из сложностей для нее — меньше практик йоги. Она уже не так часто ведет занятия как раньше, не так много времени отдает погружению в себя. Бизнес — это здесь и сейчас, но она и в таком ритме находит минуты, чтобы привести свой ум и тело в порядок и избавиться от негативных мыслей.

— Практикуясь, я проживаю эмоции. Через тело выходит энергия, лишние мысли уходят, и я вновь концентрируюсь на главном.

Молодая предпринимательница часто проводит время в студии, ведь это не только место ее работы, но и второй дом. Но позаниматься йогой не всегда получается, ведь нужно работать, заниматься внутренними процессами, продумывать маркетинговые стратегии. Занятия йогой сместили важные бизнес встречи.

Но Лада не забывает про себя и часто путешествуют. Считает, что время нужно тратить не только на бизнес, но и на духовное саморазвитие. Совсем недавно она летала в Москву, занималась своим состоянием, обучением и исполнила свою мечту, посетила оперу московского театра.

Баланс

Название студии как отражение всей ее жизни. Здесь про умный фитнес, про растяжку, про красоту. Занятия проходят с панорамным видом на Волгу на 13 этаже, в прекрасно обставленном светлом помещении. Ежедневно здесь трудится команда, но и она сама. Раскрутить социальные сети нелегко, как и найти первых клиентов, но и с этой проблемой она справилась. Занятия проходят ежедневно. Много вариантов выбора от женской йоги до дыхательных практик и бодифлекса.

Из преимуществ:

— Индвидуальные практики по цене групповых

Мини-группы до 8 человек обеспечивают персонализированный подход к каждому гостю.

— Качество занятий

Практики, основанные на глубоких знаниях о физиологии человека.

Больная спина как повод пойти на занятие, которое перевернуло всю жизнь. 2016 год стал судьбоносным. Встреча с тренером, который разглядел в ней потенциал и сподвиг идти дальше — не случайна. Как и не случайны трудности, встречающиеся на пути каждого человека. Много лет практики и тяжелых обстоятельств, нелегкий путь молодой девушки из Самары, открывшая студию своей мечты.