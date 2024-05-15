16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре 23-летняя девушка выиграла конкурс молодых предпринимателей и открыла студию йоги

Читали: 11

Ее студия — это сочетание эстетики, внутренней гармонии и простоты. Как и путь любого молодого предпринимателя, ее путь тернист. Выигрыш в конкурсе для стартапов, поиск помещения, найм сотрудников, открытие ИП и многое другое. В свои 23 она уже полноценно испытала на себя тяжести молодого бизнеса и горящие глаза своей команды. На каждом этапе развития были свои трудности, которые она рассказывает в своем небольшом блоге.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

День Лады — 23-летней создательницы студии йоги начинается с осознанности и спокойствия. Именно это ключевое в ее жизни. Внутреннюю гармонию не разрушишь мировыми проблемами и семейными неурядицами. Сейчас расписание дня круто изменилось, бумажная волокита, проверка доходности и планерка с сотрудниками.

— С чего все началось?

— С проблемами со спиной в 14 лет, мне посоветовали заняться этим, и я попробовала.

Это не только помогло ей со спиной, но и предвещало судьбоносную встречу и смысл всей ее жизни в будущем.

Йога — стиль жизни

— Найти помещение было самое тяжелое, искала долго, ведь именно оно дает ощущение красоты и атмосферы. К этому она подошла невероятно серьезно, несколько месяцев поиска и вот большое помещение, окна в пол и вид на закат и Волгу. Интерьер студии в светлых и нежных тонах, сочетание пастльного зеленого и кремового цвета дает ощущение безопасности и уюта. На стене нарисованный рукой ее парня, ее портрет в ярких тонах, он внушает силу и позитив.

Развитие бизнеса не может быть легким процессом. На это уходит много времени. Из сложностей для нее — меньше практик йоги. Она уже не так часто ведет занятия как раньше, не так много времени отдает погружению в себя. Бизнес — это здесь и сейчас, но она и в таком ритме находит минуты, чтобы привести свой ум и тело в порядок и избавиться от негативных мыслей.

— Практикуясь, я проживаю эмоции. Через тело выходит энергия, лишние мысли уходят, и я вновь концентрируюсь на главном.

Молодая предпринимательница часто проводит время в студии, ведь это не только место ее работы, но и второй дом. Но позаниматься йогой не всегда получается, ведь нужно работать, заниматься внутренними процессами, продумывать маркетинговые стратегии. Занятия йогой сместили важные бизнес встречи.

Но Лада не забывает про себя и часто путешествуют. Считает, что время нужно тратить не только на бизнес, но и на духовное саморазвитие. Совсем недавно она летала в Москву, занималась своим состоянием, обучением и исполнила свою мечту, посетила оперу московского театра.

Баланс

Название студии как отражение всей ее жизни. Здесь про умный фитнес, про растяжку, про красоту. Занятия проходят с панорамным видом на Волгу на 13 этаже, в прекрасно обставленном светлом помещении. Ежедневно здесь трудится команда, но и она сама. Раскрутить социальные сети нелегко, как и найти первых клиентов, но и с этой проблемой она справилась. Занятия проходят ежедневно. Много вариантов выбора от женской йоги до дыхательных практик и бодифлекса.

Из преимуществ: 

— Индвидуальные практики по цене групповых

Мини-группы до 8 человек обеспечивают персонализированный подход к каждому гостю.

— Качество занятий

Практики, основанные на глубоких знаниях о физиологии человека.

Больная спина как повод пойти на занятие, которое перевернуло всю жизнь. 2016 год стал судьбоносным. Встреча с тренером, который разглядел в ней потенциал и сподвиг идти дальше — не случайна. Как и не случайны трудности, встречающиеся на пути каждого человека. Много лет практики и тяжелых обстоятельств, нелегкий путь молодой девушки из Самары, открывшая студию своей мечты.

Версия для печати

В России и мире

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В пятницу, 19 апреля, в Самаре на площадке ПГУТИ состоялся круглый стол "Корпоративное волонтерство как двигатель устойчивого развития. Традиции и новеллы". Мероприятие организовало представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке портала Волга Ньюс.

ЛДПР выступает за ограничения для микрофинансовых организаций и коллекторов

В современном мире практически не осталось людей, которые бы не сталкивались с кредитами. Часто человек, взявший кредит, оказывается в долговой яме, начинается непрерывное выплачивание долгов. К этому еще добавляются угрозы от "черных" коллекторов.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Люди

В Самаре 23-летняя девушка выиграла конкурс молодых предпринимателей и открыла студию йоги

Ее студия — это сочетание эстетики, внутренней гармонии и простоты. Как и путь любого молодого предпринимателя, ее путь тернист. Выигрыш в конкурсе для стартапов, поиск помещения, найм сотрудников, открытие ИП и многое другое. В свои 23 она уже полноценно испытала на себя тяжести молодого бизнеса и горящие глаза своей команды. На каждом этапе развития были свои трудности, которые она рассказывает в своем небольшом блоге.

Кошелек

В поселок Рубежный Куйбышевского района Самары направят дополнительный транспорт

Маршрут общественного транспорта № 63 "Автостанция Аврора — Совхоз Рубежное" и № 36 "Хлебная площадь — Совхоз Рубежное" пополнится новыми автобусами, который поможет увеличить стабильность перевозок.

Как выбрать кухонный миксер в 2023 году?

Любите печь торты, блины и другую выпечку? Тогда без миксера не обойтись. Но как же выбрать данный электроприбор, на какие характеристики нужно обращать внимание? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру Сергей Геннадьевич Котов.

Здоровье

В селе Новое Якушкино Самарской области оснастили врачебный кабинет новым оборудованием

Теперь все местные жители будут получать квалифицированное лечение и консультацию в современных условиях. В офисе прошел капитальный ремонт, установка высокотехнического оборудования, а также поступил в распоряжение новый санитарный автомобиль.

Мой дом

Он и она