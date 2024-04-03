Злата Свистунова: "Счастье — быть просто собой"

— На сколько я знаю, ты работаешь с 13 лет, а живешь одна с 15. Как так вышло, что ты пошла работать в таком раннем возрасте?

— У нас в семье было мало денег. Я решила помочь маме и сразу после уроков я шла раздавать листовки. Она была категорически против, хотела нас с братом всячески обеспечить, но все равно оставались некоторые трудности в плане денег. Я старалась работать по-тихому, но как-то она увидела меня на остановке с листовками в руках и ей пришлось смириться. А жить с 15 лет я захотела сама, плюс у меня в это время появились первые отношения. Я всячески сбегала. Не пропадала бесследно, просто я все время жила где угодно, но не дома. В итоге я уже подумала, что лучше я перееду окончательно.

— Как отнеслись к этому твои родители, что их ребенок будет жить один, когда он буквально год назад только паспорт получил?

— Мама негодовала. Как это маленькая дочка будет жить одна, а ее старший сын со мной? Мой брат пытался меня настроить на путь истинный, вернуть в дом, но ничего не вышло.

— В первое время, когда ты переехала было ли тебе страшно, что ты живешь одна?

— Наверное в 15 лет никому не страшно. Можно сказать, одну фразу — "юношеский максимализм" и все сразу станет понятно. Вот и я в тот период вообще ничего не боялась.

— Какое у тебя образование?

— Сначала я поступила на медицинский. Это была мамина мечта, но она очень сильно боялась крови. И когда с детства тебе говорят, что ты будешь врачом, будешь спасать чужие жизни, то другого варианта, ты как бы и не видишь. Проучилась я там три месяца, поняла, что это не мое, ушла. Спустя половина года поступила на педагогический колледж. Но учителем начальных классов я не пошла, хоть мне и предлагали. К сожалению, это неблагодарная работа. Просиживать свой талант за двадцать тысяч в месяц я не согласна.

— Какое к тебе было отношение соседей?

— Они меня не любили, но мне было все равно на мнение других людей. Думаю, в жизни каждого человека есть хейтеры, которые будут всегда находить, за что в тебе зацепиться. Но нужно понимать, чего ты хочешь и кого ты хочешь слушать. Либо себя, либо мнение каждого человека и жить по правилам чужих людей ничего не достигая в жизни. Я рано повзрослела, рано начала работать и хорошо, что рано поняла, что нужно слушать себя.

— Сейчас тебе 24, ты замужем, работаешь, но, оглядываясь назад, ты бы что-то изменила?

— Если бы я поступила как-то иначе, я не была бы собой. Я такая и по-другому никак.

— Сколько ты уже стреляешь?

— Уже два года.

— Я видела в группе во ВКонтакте рекламу конного клуба и тебя верхом. Почему ты открыла именно клуб стрельбы из лука, а не что-то связанное с лошадьми?

— Я сама не знала до определенного момента, что у меня будет стрелковый клуб. А на счет той фотографии, тогда я наконец смогла перебороть страх лошадей. У моего дедушки была лошадь, звали ее Мелок, и мы втроем с сестрами залезли на него, чтобы он покатал нас. И в один момент он встает на дыбы, и все падают на меня, так как я сижу сзади. Спустя практически 10 лет я победила страх и села на лошадь.

— Как ты решила открыть Стрелковый клуб "Победоносец"?

— У меня была работа, не оправданная зарплатой в магазине табачных изделий, я жила в абьюзивных отношениях, и в один момент жизнь разворачивается на сто восемьдесят градусов. Я уволилась с работы, рассталась с молодым человеком, решила, что это не моя жизнь, я играю не по своим правилам. Я тогда еще должна была встретиться с Егором Никульшином, который должен был со мной скооперироваться по другой работе, но мы с ним никак не могли встретиться. И вот я сижу и думаю, если он сейчас не позвонит, то значит не судьба. И буквально через минут двадцать я поднимаю трубку, и он мне говорит: "Да, собирайся, приезжай прямо сейчас в лес". В том лесу проходили соревнования по стрельбе из лука. Он предложил мне стрельнуть из лука, ну я и стрельнула. Расфигачила себе губу и поняла, что хочу этим заниматься. Он даже подарил мне мой первый лук. Я также искала какие-то обучающие видео в интернете, но их очень мало. Егор мне сильно помог финансово, и тем, что верил в меня. Мы и сейчас с ним общаемся. У него есть открытый доступ в тир. Он может приехать, подсказать, помочь.

— Что было самым сложным в открытии стрелкового клуба?

— Начать. Не боясь действовать и не оглядываться назад.

— В группе во ВКонтакте есть видео, где ты разоблачаешь слухи. Можешь рассказать, что это за история и что это были за слухи?

— Это неприятный случай и видео я записала, только для того, чтобы откинуть эти слухи от близких мне людей. Все люди, которые ходят ко мне в тир, я считаю близкими, потому что они мне доверились, ходят заниматься именно ко мне, верят, пробуют и дальше со мной двигаются. На данный момент я состою в Российской федерации стрельбы из лука. Есть некоторые недоброжелатели, которых я даже не хочу называть лучниками. Они постоянно пишут на всех жалобы, хотят подгадить другим. Занимаются всем, но не собой. Я такая не одна. Подавали жалобы и на "Дикое поле" в Новокуйбышевске, и на тир "Арго" в Самаре. Про меня же престо ходили разные слухи, к примеру, что я сполю за деньги. То видео — мой порыв от чистого сердца. Я сказала от лица всех лучников, которые молчали. Очень много негатива льется на мой тир, на тему некомпетентности, но я могу ответить одним образом. Где люди, где все лучники? У меня в тире.

— Часто сталкиваешься с конфликтами в стрелковом клубе?

— Я ни разу не слышала недовольный отзыв. Потому что я всегда задаю вопросы, пытаюсь найти контакт с человеком. Думаю, если человеку что-то не понравится, то он мне об этом говорит сразу.

— Ты вышла замуж благодаря стрелковому клубу. Как это произошло?

— Ровно год назад Паша увидел мой стрелковый клуб, написал мне в запрещенной социальной сети: "Погнали, постреляем, только в меня не стреляй". Я подумала, что за конченный дебил. Позже он записался со своим братом на занятия. Паша очень мало разговаривал. Я подумала, о чем мне с ним разговаривать, у нас вообще нет ничего общего. Несколько месяцев он занимался в зале и оказалось, что все это было нужно для того, чтобы просто смотреть на меня. Он мне приносил сладкие батончики, параллельно старался как-то подкатить. На тот момент я решила все это обрубить, так как думала, что не готова сейчас к отношениям, мне нужно заниматься работой. А потом мне стало грустно, и я подумала, если это судьба, то пусть прямо сейчас напишет, и в эту же секунду приходит сообщение с приглашением на кофе. Про предложение руки и сердца. Я подметала полы в тире, и он должен был приехать и помочь мне с уборкой. В этот момент я думала, а как Паша сделает мне предложение? Зашёл он в тир уже к тому моменту, как я все убрала. Я в карман за словом не полезу, говорю ему: "Молодец ты помощничек, помог мне на ура". Я отнесла швабру, поворачиваюсь, он стоит уже прямо перед моим лицом и говорит: "Я больше и дня не смогу без тебя прожить, выходи за меня замуж". Я ему ответила: "Ты дебил?". Мы оба начали плакать, упали на пол. Он говорит: "Так это да?". Я сквозь слезы: "Ну да".

— Стрелковый клуб — единственная работа?

— Нет. Я работаю психологом. У некоторых подруг моей мамы есть дети подросткового возраста. Очень сложный период, как я считаю, юношеский максимализм. Я с ними работаю, общаюсь. Они мне доверяют, потому что я к ним иду с открытой душой и не заставляю их что-то делать. Я не ставлю им запреты, я просто объясняю, к чему какое-либо их действие может привести. Но также я работаю баером. Таскаю манатки с других стран.

— Как у тебя получается совмещать все три работы?

— С трудом. Я периодически выгораю. Это сильно сказывается на моем здоровье. Я редко когда плачу, и только наедине с собой я могу делиться самым искреннем и настоящим. Потому что иногда сильная вера в другого человека тоже может очень сильно навредить. В основном это происходит из-за переутомления. Я всегда на работе, на каких-то встречах с оптовиками, с людьми, для кого провожу консультации. Отдых очень важен на самом деле. Не тот, где просто лежишь на диване и смотришь в потолок, а, например, сходить на массаж, побегать, пострелять из того же лука.

— Что для тебя стрельба из лука?

— Медитация. Я на столько сильно отключаюсь, что нахожусь в моменте здесь и сейчас. Я призываю каждого человека попробовать пострелять из лука, потому что каждый способен чувствовать только свое тело, свое внутреннее я. Для меня это как отдых, так и работа над собой. При этом ты не думаешь ни о чем другом, только о себе.

— Что ты ценишь больше всего на работе в стрелковом клубе?

— Я ценю, что это вообще у меня есть. Ценю себя, что я смогла открыть тир. Безгранично ценю всех тех людей, кто приходит в тир, помогают. Готова каждого заобнимать. Поэтому я создаю большую клиентоориентированность, делаю большие скидки.

— В чем заключается счастье для тебя?

— Счастье — быть просто собой. Не обманывать и не быть обманутой.