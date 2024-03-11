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ЛДПР предлагает ужесточить миграционное законодательство

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ЛДПР выступила за введение новых норм, регулирующих получение вида на жительство (ВНЖ) и гражданства России.

Фото: Андрис Матвеев

В Конституции России записано, что она является многонациональным и многоконфессиональным государством. Это регулярно подчеркивает президент страны и дипломатические ведомства, подтверждает это и мягкое миграционное законодательство. Так, в 2023 году была принята важнейшая с точки зрения гуманности поправка: изменились правила депортации мигрантов — и теперь в ряде случаев выдворение можно заменить штрафом. Однако многие эксперты указывают, что столь гуманный и демократичный подход играет во вред государству. Например, остро стоит проблема преступности среди мигрантов. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отмечал рост тяжких преступлений на 32% за первую половину прошлого года, а МВД РФ приводило данные по всем преступлениям — рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2022 года.

В первой половине 2023 года на миграционный учет встали 1,6 миллиона граждан Узбекистана, 960 тысяч граждан Таджикистана, 400 тысяч граждан Кыргызстана. При этом, по оценке правительства РФ, до 2030 года России понадобится 2 миллиона дополнительных рабочих рук. И Россия всегда готова принять и адаптировать всех, кто готов трудиться, получать образование и гражданство страны.

 "…Должен быть государственный подход. Нужен организованный набор рабочей силы: чтобы фирма, которая приглашает, оформляла бы документы, чтобы было больше курсов для изучения русского языка", — говорил в свое время Владимир Жириновский.

Глава государства Владимир Путин приводил солидную цифру в 10 миллионов человек — именно столько мигрантов проживает в России (каждый пятнадцатый!). За ними необходим жесткий контроль и корректное регулирование рынка труда, отмечают в ЛДПР.

Преемник Жириновского Леонид Слуцкий, продолжая государственную линию и линию либерал-демократов, как дипломат давно исследующий тонкий вопрос международных отношений, предложил сделать акцент на национальной политике страны и ввести новационные, но демократические меры по ужесточению миграционных норм.

В частности, пересмотреть процедуру упрощенного получения гражданства и выдавать паспорт иностранцам, заключившим контракт о прохождении службы в ВС РФ и проходившим такую службу больше двух лет. Кроме того, для получения вида на жительство иностранцам предлагается прожить в России два года. А на паспорт с двуглавым орлом можно будет претендовать еще через восемь лет.

ЛДПР всегда выступала за ужесточение миграционной политики, и очередной законопроект направлен на более тщательный отбор претендентов на получение гражданства и вида на жительство в стране, говорят в партии.

"Предлагаемые нами меры закроют лазейки, позволяющие легко получать документы и пользоваться всеми льготами гражданина нашей страны. Если человек действительно хочет стать гражданином нашей страны, он должен вложиться экономически. Отработать десять лет или отслужить в армии по контракту. А случилась любовь, появились дети — воспитывай, расти и только через три года брака претендуй на гражданство", — заявил Леонид Слуцкий, добавив, что Россия для всех, кто считает себя русскими в самом широком смысле этого значения, и быть ее гражданином — большая честь и привилегия.

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