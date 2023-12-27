Историческая Самара: семь красивых зданий и особняков

Куйбышева 55, Русский Торгово-Промышленный Банк

История ухоженного дома уходит в девятнадцатое столетие — в отдалённую эпоху расцвета торговли Самарской Области, когда поволжские купцы только учились непростому ремеслу звенящего золота. Самарский мещанин и купец 2 гильдии Андрей Фролович Кожевников (1813-1904), заработавший большое состояние благодаря решимости и дерзкому захвату дорогой земли, в 1878 году подал прошение о возведении 2-этажного дома. Через год прошение было одобрено. Дом, не уступающий любому особняку, перешёл во владение сына успешного купца. Затем внука.

Располагающаяся вблизи центра города красивая постройка, по праву носящая звание архитектурного достояния города, — лакомый кусок в любом обществе и в любой исторический период. Другой купец, Николай Фёдорович Дунаев (1833-1903), купил здание в своё личное пользование. Ради удобства и поднятия социального статуса в глазах своих товарищей и конкурентов. Больше десятилетия грандиозная постройка значилась в собственности талантливого купца 1-й гильдии — владельца самарских пивоваренных заводов.

Но как торговец, причём достигший вершины мастерства, он всегда заключал выгодные сделки. И когда Русский Торгово-Промышленный Банк, крупнейший среди дореволюционных банков Российской Империи, предложил значительную сумму за дом — Николай Фёдорович выразил своё согласие и провёл продажу. В 1899 году архитектор Александр Устинович Зеленко (1871-1953) произвёл перестройку здания и придал ему дополнительное очарование, которым мы, проходя мимо дома, можем любоваться сколько душе угодно.

Фрунзе 113, Дом Охтиных или Городская Усадьба Купцов Савельевых

Небольшое, но примечательное здание выставили на продажу за 33,5 миллиона рублей в 2016 году. Мимо дома мы, жители Самары, проходили в юности и в зрелом возрасте. Кидали на миниатюрные колоны любопытные взгляды в полном неведении относительно материальной ценности постройки. Культурное же значение, определившее стоимость здания, до сих пор малоизвестно.

Фундамент здания, тогда деревянного, заложил предприимчивый крестьянин Василий Ярцев — полноправный владелец земельного участка. Постройка велась с дешёвыми материалами: под стать социальному статусу хозяина. Конечный результат усилий крестьянина — готовый деревянный флигель с антресолью и небольшими постройками на заднем дворе.

К началу двадцатого века Василий Ярцев, мало чем запомнившийся в региональной хронике, завещал своё имущество потомкам. Они, полноправные наследники, получили заманчивое предложение касательно покупки земли и прилагающийся зданий. Купец 2-й гильдии Александр Алексеевич Савельев, видимо планировавший укрепить свой социальный статус, собирался переехать на престижную Саратовскую улицу. Территория деревянного здания идеально подходила под требования выдающегося купца.

Проект запланированного особняка купец поручил выполнить прославленному архитектору Александру Александровичу Щербачёву (1858-1912). Основа здания повторяла планировку первого дома купца, полюбившегося жене и трём детишкам Александра Алексеевича. Но это не помешало именитому архитектору принести новизну в работу. Необычный выбор цвета стен, окрашенных в зелёный оттенок, всегда привлекал внимание случайных прохожих. Оформление фасада, с полуколоннами и другими изысканными деталями, положительно сказалось на культурной ценности постройки.

В 1909 году здание опять сменило хозяина. Служащий присяжным поверенным С. А. Крылов купил здание и заказал услуги другого архитектора — Дмитрия Вернера. Он сделал в правой части здания пристрой. Следующие годы постройка сдавалась в аренду Василию Васильевичу Ветрову под квартиру и фотоателье. До прихода революции. В 1919 году постройка прошла национализацию: то есть правительство забрала все права на собственность. Примечательный особняк принимал представительство Республики Чехословакии в первые годы войны.

Куйбышева 78, Дом Калачёва и Гостиница Бристоль

Прекрасное здание украсило любимую нами торговую улицу с первоклассными бутиками и лучшими магазинами города. Красный фасад дома вкупе с великолепными орнаментами возвышающейся постройки представляют собой архитектурное достояние города и историческую жемчужину Самарской Области.

Первым хозяином собственности числился Василий Андреев Калачёв — купец 2-й гильдии, согласно сохранившимся записям занимавшийся активной торговлей мануфактурных товаров на территории Самары. Само здание построили в конце 19-го века: то ли для сдачи в аренду, то ли для вложения золотой монеты в недвижимость. Так или иначе меблированные комнаты нашли своих арендаторов и начали приносить Василию Андрееву дополнительный заработок.

В 1903 году предприимчивые владельцы гостиницы "Бристоль" купили второе здание для создания филиала, располагающегося чуть дальше нескольких кварталов. Название "Бристоль" ассоциировалось тогда с гордым английским городом — центром морской торговли средневековой Великобритании. И гостиница, возведённая на дворянской улице Самары — в сердце Российской Империи, являлась предметом горячих обсуждений в высших кругах и поводом гордости наших предшественников.

Национализация не обошла стороной роскошное здание. Новые хозяева гостиницы "Бристоль" разорвали историческую ассоциацию с морскими владыками и переназвали здание в "Жигули" — в честь знакомых нам самарских вершин. Филиал гостиницы кое-как держался в советский период. Сюда приезжали люди с ограниченным бюджетом в связи с низким качеством условий житья и комфорта. Здание опять переназвали: теперь в "Бристоль-Жигули". Но услуги гостиницы уже не напоминали первоклассный сервис некогда великого "Бристоля".

В наши годы отель реконструировали: с серьёзной затяжкой и посредственными финансовыми результатами для владельцев здания. Распространение смертельного вируса негативно сказалось на перспективах их бизнеса. Однако красота постройки до сих пор служит доказательством таланта русских архитекторов царской эпохи.

Ленинградская 27, Здание Промышленного Банка

Здание Промышленного Банка расположено на пересечении всегда оживлённых улиц: Ленинградской и Куйбышева. Как живой исполин, попавший в центр города, возвышающаяся постройка говорит про мощь сталинского неоклассицизма. Не зря она, как будто высеченная в камне, кажется нерушимой и прекрасной.

На территории памятника архитектуры некогда ютились четыре дома. Но пожар, нанёсший ущерб ближайшим постройкам, уничтожил их в начале 1910-х годов и превратил некогда хорошие здания в обгоревшие кучи древесины. Всё что было на территории, шло под снос.

Начало 20-го века в Российской Империи ознаменовало экономический бум и промышленный подъём. Самара была городом величайшей важности и привлекала внимание инвесторов с глубоко набитыми карманами. Правление Азовско-Донского Банка выкупило территорию сгоревших домов ради постройки филиала в Самаре и упрочнения позиции в быстроразвивающемся городе. Но революция, принёсшая национализацию, положила планам банка печальный конец.

На пустом участке земли начались строительные работы, когда барабаны войны перестали играть свою печальную мелодию. Город встречал приход долгожданного мира новыми постройками: в их числе — Промышленного Банка. Проект поручили Сергею Александровичу Трошинову в соавторстве с Абрамом Львовичем Канелевским. В 1946 году здание уже украшало улицы нашего города. Наконец-то обретя заслуженную жизнь и любовь самарцев.

Ленинградская 46, Дом Жукова на Панской

Ленинградская улица богата на красивые здания и памятники архитектуры. И в их число входит роскошный особняк некогда именитого купца Василия Лукича Жукова, промышлявшего нефтью, лесом и кирпичом на территории Самарской Области. Два кирпичных завода, приносивших огромную прибыль, накрепко закрепили за купцом звание самарского богача.

Первоначальное здание на земле особняка принадлежало основателю роду Якову Жукову. Потомки купца улучшали деревянную постройку и обогащали участок прочным камнем. Их преуспевания в суровой торговой обстановке отражались на благосостоянии дома — важном доказательстве социального статуса их рода.

В 1906-м году участок перешёл в собственность Василию Лукичу Жукову: очередному талантливому купцу в роде. Обладая хорошими связями и большими финансовыми запасами, он искал разрешения на постройку роскошного трехэтажного каменного дома — с лепниной и другими архитектурными изысками. В 1911-м году городская Управа разрешение дала.

Проектом занимался Фёдор Андреевич Черноморченко. Готовая работа объединяла элементы нескольких архитектурных стилей. Огромное внимание архитектор уделил внешнему декору. В верхней части дома отчётливо видны мужские фигуры с коронами на головах и обаятельные женские лепные фигуры. Выходящие на улицу балкончики, аккуратные и изысканные, говорили про безупречный вкус хозяина дома.

В народе ходили слухи, что подвальное помещение отстроенного здания соединялось с другими купеческими домами. Именитые торговцы города, если верить легенде, обговаривали свои планы и заключали сделки без внимания посторонних лиц.

Ленинградская 68, Галерея "Атриум"

История прекрасного здания на пересечении с молодогвардейской улицей знакома скромным единицам. Коренные самарцы и гости города, заезжающие увидеть достопримечательности и сохранившиеся памятники культуры, фотографируют здание и щедро хвалят архитекторов императорской эпохи в социальных сетях. Но они ошибаются: грандиозная постройка масштаба палаццо возведена недавно силами одного амбициозного предпринимателя.

Михаил Косов, владевший бутиком "Галерея Атриум", мечтал создать архитектурное здание мирового уровня на территории нашего города. Ради проекта талантливый предприниматель заказал услуги лучших архитекторов со всемирной славой и отдал за создание чертежей 1 миллион евро. Михаил Косов планировал обогатить культурное наследие города и создать райский уголок посреди торговой улицы.

Главный акцент предприниматель делал на эстетической стороне постройки. Потолок помещения украшала копия знаменитой фрески Андреа Мантенья из итальянской церкви. Рисовали её реставраторы Петергофа — специалисты высшего уровня. Также внутренние помещения должны были наполнять предметы роскоши — например, скульптуры.

Но реализация проекта была подорвана начавшимся кризисом. Долгие разбирательства с банком негативно сказались на строительстве. Попытки спасти строящийся архитектурный шедевр заканчивались повторяющимися неудачами. В конце концов часть здания выкупили.

В 2019 году Михаила Косова нашли мертвым: по предположению родных — отравленным. Здание до сих пор не достроено. Внутреннее убранство постройки совсем не готово к эксплуатации. Но зато фасад здания до сих пор красит торговую улицу и служит в качестве вечного памятника талантливому самарскому предпринимателю.

Галактионовская 57, Особняк Купца Жоголева

На протяжённой Галактионовской улице, богатой хорошими домами и памятниками прошлой эпохи, стоит примечательный особняк, официально признанный объектом культурного наследия Самарской Области. Прошедший реставрацию дом выглядит как новенький и красит улицу привлекательным фасадом: с изящными полуколоннами и тонко выполненной лепниной.

История особняка уходит в девятнадцатое столетие. Первыми хозяевами участка числились мещане Григорий Антонов и Михаил Крайнов. Их жилая собственность была деревянная: самая дешёвая и простая. В 1874 году всю землю скупил мещанин Лев Иванович Бебнев, посчитавший участок хорошим. Четвёртая хозяйка, Марфа Филипповна Канцева — самарская купчиха, отстроила одноэтажный деревянный дом с четырьмя комнатами. Следующий владелец участка, Георгий Фёдорович Курлин, занимался перестройкой усадьбы и приводил купленную собственность в пригожий вид.

Только в 1906 году купец 2-й гильдии Николай Степанович Жоголев, некогда обычный крестьянин села Максимовки, скупил всю землю и ближайшие участки ради постройки роскошного каменного особняка — под стать социальному статусу обогатившегося рода купца. Жоголевы запомнились в истории как крупные землевладельцы и торговцы всевозможного товара: хлебного, мануфактурного, кожевенного и железного. Обороты их торговли достигли столь большого масштаба, что они расширили своё влияние на несколько крупных сёл и два города — Бузулук и Самару.

Проект здания Николай Степанович поручил выполнить Георгию Николаевичу Мошкову — ученику прославленного Александра Щербачёва. Архитектор построил особняк в стиле эклектики с элементами барокко.

В период революции дом национализировали и отдали под коммунальное жильё. В 1970-х годах значимость здания оценили. Собственность занимали различные государственные организации. В начале девяностых в доме обосновался областной туристический клуб "Жигули".