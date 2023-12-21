Собственное свадебное агентство в 21 год

— Как вы, учась очно на 3 курсе, решили открыть свадебное агентство?

— Ещё в детстве у меня возникло желание связать свою жизнь со сферой ивента. В школе я проявляла активность и старалась участвовать в организации различных внеучебных мероприятий, и к 11 классу у меня сформировалось чёткое представление о том, что я хочу открыть своё агентство праздников. Поступив в университет, я пробовала себя в проектах, где была возможность проявить себя в качестве организатора. Шло время, я набиралась опыта в рамках студенчества. В один прекрасный момент, который произошёл как раз на 3 курсе, я поняла, что хочу чего-то большего.

— Как вы пришли к тому, что хотите развивать карьеру в организации свадеб?

— Путь был долгий, на первом курсе я даже составила бизнес-план и отложила его до лучших времён. Но осознание того, что я хочу развиваться именно в организации свадеб, пришло ко мне после участия в образовательном треке EVENT, где спикеры были специалисты свадебной сферы. Тогда у меня сложилась картинка и я точно решила сузить направление общего ивента до организации свадеб. Начались поиски топовой школы свадебных организаторов, где я впоследствии и прошла курс, после чего получила диплом о прохождении обучения.

— С какими трудностями столкнулись, когда только начинали свой путь?

— Трудность была в том, что я не знала, как рассказать в социальных сетях о себе, как о свадебном организаторе, хотя все инструменты для этого были. Было страшно именно сделать этот шаг — заявить о себе. Но моё окружение меня поддержало, что очень помогло мне в моём начинании. Ещё сложно было в принципе выходить на рынок ивента без опыта и без портфолио.

— Это именно ваше свадебное агентство или вы с кем-то сотрудничаете?

— Создателем и руководителем агентства являюсь я. Но в рамках работы сотрудничество с другими свадебными специалистами (ведущими, фотографами, видеографами, декораторами и т. д.) является её неотъемлемой частью! Также у меня есть коллеги среди других свадебных организаторов, мы общаемся, делимся друг с другом опытом, даём советы по каким-либо вопросам, если это необходимо.

— Каким должен быть штат сотрудников, чтобы агентство комфортно работало?

— Если говорить о свадебном агентстве, то основными лицами, которые составляют команду, являются координаторы и организатор. Комфортно работать можно как вдвоём (организатор + координатор), так и втроём, вчетвером, впятером и так далее (организатор + энное количество координаторов). Зависит от масштаба свадьбы, количества задач, наполненности программы и других факторов. Но для меня на данный момент самый удобный вариант — работа в команде с двумя координаторами.

— Каким должно быть свадебное агентство?

— Нет какого-то определённого "рецепта", чтобы агентство понравилось всем и каждому. Я думаю, что пары выбирают свадебного организатора по внутренним ощущениям, по каким-то человеческим характеристикам. У всех разные ценности и здесь важно, чтобы у организатора и пары, которая к нему обратилась, произошёл тот самый контакт, случилась та самая связь на уровне взаимопонимания, энергии и взгляда на те или иные вещи.

— Как в Asmaeva Wedding подходят к индивидуальным запросам клиентов?

— С энтузиазмом! И огромным желанием воплотить их идеи в жизнь. Очень важно слушать пару, от этого умения зависит успех работы.

— Какие трудности могут возникнуть при организации свадьбы и как вы c командой их решаете?

— Самая распространенная проблема: во время выездной церемонии может пойти сильный дождь, тогда есть вероятность порчи декора, причёски и макияжа невесты, да и в целом это может создать неудобства. Решение простое — либо подстраховаться и выбрать площадку с возможностью переноса церемонии под крышу, либо заказать зонтики и пледы для молодожёнов и гостей. Трудностей может возникнуть много, главное, иметь план Б, В и даже Г.

— Какова ваша роль в день свадьбы?

— В мои задачи в день торжества входит много всего интересного: контроль работы всех служб, контроль за соблюдением тайминга, поддержка молодожёнов, разрешение форс-мажорных ситуаций при их возникновении. Но это лишь малая часть того, чем занимается организатор в день свадьбы.

— Как оценить успешность свадебного мероприятия?

— С моей точки зрения, успешность свадебного мероприятия можно оценить по обратной связи молодожёнов, которые к тебе обратились. Их слова благодарности — самое ценное для организатора, который проживает с парой целую историю от начала и до конца. Если пара испытала те самые эмоции счастья, значит, всё получилось и можно смело говорить, что свадьба прошла классно на все 100%.

— Что бы вы порекомендовали парам при выборе свадебного организатора?

— Выбирайте сердцем! Оно подскажет, с кем вам будет комфортно готовиться к одному из важнейших дней в жизни. Самое главное, что должно быть между парой и организатором — это доверие, поэтому найдите такого человека, которому вы сможете легко довериться и быть спокойными за свои нервы, время и бюджет.