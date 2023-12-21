16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Собственное свадебное агентство в 21 год

Авторы: Читали: 22

Свадьба — это момент, который касается самых тонких струн вашего сердца. Юлия Асьмаева, основательница свадебного агентства Asmaeva Wedding agency, рассказала, как она превратила свою страсть к организации мероприятий в искусство, как решилась открыть свое агентство и дала совет будущим молодоженам, как выбрать организатора важнейшего события в жизни.

— Как вы, учась очно на 3 курсе, решили открыть свадебное агентство?

— Ещё в детстве у меня возникло желание связать свою жизнь со сферой ивента. В школе я проявляла активность и старалась участвовать в организации различных внеучебных мероприятий, и к 11 классу у меня сформировалось чёткое представление о том, что я хочу открыть своё агентство праздников. Поступив в университет, я пробовала себя в проектах, где была возможность проявить себя в качестве организатора. Шло время, я набиралась опыта в рамках студенчества. В один прекрасный момент, который произошёл как раз на 3 курсе, я поняла, что хочу чего-то большего.

— Как вы пришли к тому, что хотите развивать карьеру в организации свадеб?

— Путь был долгий, на первом курсе я даже составила бизнес-план и отложила его до лучших времён. Но осознание того, что я хочу развиваться именно в организации свадеб, пришло ко мне после участия в образовательном треке EVENT, где спикеры были специалисты свадебной сферы. Тогда у меня сложилась картинка и я точно решила сузить направление общего ивента до организации свадеб. Начались поиски топовой школы свадебных организаторов, где я впоследствии и прошла курс, после чего получила диплом о прохождении обучения.

— С какими трудностями столкнулись, когда только начинали свой путь?

— Трудность была в том, что я не знала, как рассказать в социальных сетях о себе, как о свадебном организаторе, хотя все инструменты для этого были. Было страшно именно сделать этот шаг — заявить о себе. Но моё окружение меня поддержало, что очень помогло мне в моём начинании. Ещё сложно было в принципе выходить на рынок ивента без опыта и без портфолио.

— Это именно ваше свадебное агентство или вы с кем-то сотрудничаете?

— Создателем и руководителем агентства являюсь я. Но в рамках работы сотрудничество с другими свадебными специалистами (ведущими, фотографами, видеографами, декораторами и т. д.) является её неотъемлемой частью! Также у меня есть коллеги среди других свадебных организаторов, мы общаемся, делимся друг с другом опытом, даём советы по каким-либо вопросам, если это необходимо.

— Каким должен быть штат сотрудников, чтобы агентство комфортно работало?

— Если говорить о свадебном агентстве, то основными лицами, которые составляют команду, являются координаторы и организатор. Комфортно работать можно как вдвоём (организатор + координатор), так и втроём, вчетвером, впятером и так далее (организатор + энное количество координаторов). Зависит от масштаба свадьбы, количества задач, наполненности программы и других факторов. Но для меня на данный момент самый удобный вариант — работа в команде с двумя координаторами.

— Каким должно быть свадебное агентство?

— Нет какого-то определённого "рецепта", чтобы агентство понравилось всем и каждому. Я думаю, что пары выбирают свадебного организатора по внутренним ощущениям, по каким-то человеческим характеристикам. У всех разные ценности и здесь важно, чтобы у организатора и пары, которая к нему обратилась, произошёл тот самый контакт, случилась та самая связь на уровне взаимопонимания, энергии и взгляда на те или иные вещи.

— Как в Asmaeva Wedding подходят к индивидуальным запросам клиентов?

— С энтузиазмом! И огромным желанием воплотить их идеи в жизнь. Очень важно слушать пару, от этого умения зависит успех работы.

— Какие трудности могут возникнуть при организации свадьбы и как вы c командой их решаете?

— Самая распространенная проблема: во время выездной церемонии может пойти сильный дождь, тогда есть вероятность порчи декора, причёски и макияжа невесты, да и в целом это может создать неудобства. Решение простое — либо подстраховаться и выбрать площадку с возможностью переноса церемонии под крышу, либо заказать зонтики и пледы для молодожёнов и гостей. Трудностей может возникнуть много, главное, иметь план Б, В и даже Г.

— Какова ваша роль в день свадьбы?

— В мои задачи в день торжества входит много всего интересного: контроль работы всех служб, контроль за соблюдением тайминга, поддержка молодожёнов, разрешение форс-мажорных ситуаций при их возникновении. Но это лишь малая часть того, чем занимается организатор в день свадьбы.

— Как оценить успешность свадебного мероприятия?

— С моей точки зрения, успешность свадебного мероприятия можно оценить по обратной связи молодожёнов, которые к тебе обратились. Их слова благодарности — самое ценное для организатора, который проживает с парой целую историю от начала и до конца. Если пара испытала те самые эмоции счастья, значит, всё получилось и можно смело говорить, что свадьба прошла классно на все 100%.

— Что бы вы порекомендовали парам при выборе свадебного организатора?

— Выбирайте сердцем! Оно подскажет, с кем вам будет комфортно готовиться к одному из важнейших дней в жизни. Самое главное, что должно быть между парой и организатором — это доверие, поэтому найдите такого человека, которому вы сможете легко довериться и быть спокойными за свои нервы, время и бюджет.

Версия для печати

В России и мире

Бывший совхоз Молодая гвардия ждет инвесторов более 20 лет

В Волжском районе Самарской области находится обширная территория без прямого назначения. На основании Арбитражного суда Самарской области от 19.08.2013 г. МУСПП "Молодая Гвардия" признано несостоятельным (банкротом). На данный момент земельный участок ждет инвестиционную программу для восстановления или размещения кардинально нового предприятия.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

2 сентября в Самарском театре кукол по адресу ул. Самарская, 95 состоится премьера спектакля "Иван-царевич и Серый волк". Над постановкой трудилась творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер — Светлана Дорожко (номинант национальной премии "Золотая маска"), художник-постановщик — Александр Алексеев (лауреат национальной премии "Золотая маска", номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), композитор — Татьяна Алешина.

Люди

В Самаре ребенок получил перелом позвоночника на ступенях школы

О ЧП сообщила в соцсетях представитель Союза журналистов Ирина Проскурина. Она пишет, что сейчас находится в больнице с ребенком. Судя по содержанию поста, школьник пострадал на территории учебного учреждения.

ФСБ задержала сотрудника Росрыболовства за "крышевание" браконьеров

Силовики подозревают в превышении полномочий сотрудника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Кошелек

Как выбрать кухонный миксер в 2023 году?

Любите печь торты, блины и другую выпечку? Тогда без миксера не обойтись. Но как же выбрать данный электроприбор, на какие характеристики нужно обращать внимание? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру Сергей Геннадьевич Котов.

Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Если вы являетесь любителем бодрящего кофе и сердцем давно лелеете мечту о приобретении собственной кофемашины, то интернет-магазины порой могут ввести вас в замешательство своим огромным ассортиментом. Ведь выбрать подходящую модель не так просто, учитывая различные характеристики, параметры и цены на каждую из них. На что стоит обратить внимание при выборе кофемашины? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру- Сергей Геннадьевич Котов.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

В связи с коммунальной аварией в Красноглинском районе возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской проверки по факту отключения электроэнергии в СПК "Звездочка" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки соблюдения требований законодательства об электроэнергетике.

Он и она