Создавайте новогоднее настроение с Milimon Family: танцы, музыка, кино, мастер-классы и многое другое!

"Bootlegger" представляет невероятно жаркие вечеринки с кавер-группами, диджеями, и, конечно же, Дедом Морозом! Приходите по адресу улица Дачная, 2Г в 20:30 19 и 26 декабря, чтобы получить эмоции и воспоминания, которые запомнятся надолго.

23 и 24 декабря "Чиполучо" на Молодогвардейской, 182 превратится в сказочное пространство для детей с мастер-классами, аквагримом, весельем с Дедом Морозом и Снегурочкой, и, конечно же, праздничными угощениями. Дети научатся делать имбирный пряник и насладятся какао с маршмеллоу. Начало в 13:00.

"Харизма" приглашает на новогоднее бинго, чтобы поднять ваше настроение и выиграть вкусные призы. Попытать удачу вы можете до 31 декабря на улице Куйбышева, 97.

"Бенджамин" предлагает погрузиться в волшебный мир Гарри Поттера, наслаждаясь просмотром фильмов и вкусными угощениями. Киновечера пройдут в 19:00, с 18 по 21 декабря и с 25 по 28 декабря.

Также в Milimon до 9 декабря проходит акция: за каждый заказ на сайте или приложение от 5000 рублей — 1000 рублей в подарок, которые можно потратить в любом ресторане сети Milimon Family.

Самое время окунуться в мир веселья, удовольствия и создать новогоднее настроение!