Веселье и искусство в Самарской детской картинной галерее!

Посетители погрузились в мир творчества на мастер-классах.

В течение дня ребята и их родители создавали удивительные новогодние игрушки из гипса, даря своим шедеврам жизнь. Мастер-класс по росписи елочных шаров погружал в мир ярких красок и фантазии. Эти поделки точно принесут в дом тепло и праздничное настроение!

Юные посетители вспоминали символ 2024 года — дракона. Этот загадочный персонаж вдохновлял на необычные идеи и творческие эксперименты, делая день еще более волшебным.

галерее продолжает царить волшебство искусства.

Не упустите возможность окунуться в мир истории и искусства на выставке "Клодты и Щербачевы". Семейные портреты на фоне Самары конца 19 — начала 20 века раскроют вам уникальную историю двух творческих семейств. Создатели выставки покажут и жителей города того времени с помощью коллекции кукол, которая получила названия "Город и горожане". Выставка проходит до 17 марта 2024 года. Стоимость взрослого билета — 200 рублей, билет для школьников, студентов, пенсионеров — 150 рублей.

Специально для жителей Самары 23 декабря пройдет увлекательный мастер-класс для взрослых "Авторская игрушка из ваты". Художник Евгения Шадрина научит делать игрушки по странной технологии. В итоге посетители смогут собственноручно создать елочную или интерьерную игрушку. Стоимость — 1000 рублей.

Самарская детская картинная галерея находится по адресу: улица Куйбышева, 139.