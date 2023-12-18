Отдай свой голос за лучших просветителей страны!

Премия проводится уже в третий раз для признания достижений педагогов, лекторов, блогеров, авторов, популяризаторов науки и просветительские проекты из разных областей.
Конкурсанты проходили несколько этапов отбора, обучение и презентовали свою деятельность Почетному жюри и экспертам. Теперь финальный этап — народное голосование, который определит победителей.
В этом году в голосовании участвуют 82 номинанта: 45 просветителей и 37 проектов из 24 регионов России.
Проголосовать можно в каждой из 13 номинаций:
- За вклад в просвещение в сфере "История"
- За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения"
- За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии"
- За вклад в просвещение в сфере "Экономика, Бизнес и Право"
- За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство"
- За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе"
- За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"
- За просветительскую деятельность в университете
- За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования
- За просветительскую деятельность в школе
- За лучшую просветительскую книгу
- За лучший просветительский фильм
- Наставник года
Лауреатов премии объявят на торжественной церемонии награждения в феврале 2024 года.
Поддержите лучших просветителей страны здесь: vk.com/premiya_znanierussia.