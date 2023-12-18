Отдай свой голос за лучших просветителей страны!

Премия проводится уже в третий раз для признания достижений педагогов, лекторов, блогеров, авторов, популяризаторов науки и просветительские проекты из разных областей.

Конкурсанты проходили несколько этапов отбора, обучение и презентовали свою деятельность Почетному жюри и экспертам. Теперь финальный этап — народное голосование, который определит победителей.

В этом году в голосовании участвуют 82 номинанта: 45 просветителей и 37 проектов из 24 регионов России.

Проголосовать можно в каждой из 13 номинаций:

За вклад в просвещение в сфере "История"

За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения"

За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии"

За вклад в просвещение в сфере "Экономика, Бизнес и Право"

За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство"

За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе"

За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"

За просветительскую деятельность в университете

За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования

За просветительскую деятельность в школе

За лучшую просветительскую книгу

За лучший просветительский фильм

Наставник года

Лауреатов премии объявят на торжественной церемонии награждения в феврале 2024 года.

Поддержите лучших просветителей страны здесь: vk.com/premiya_znanierussia.