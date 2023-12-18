Всемирный фестиваль молодежи 2024: Самара в ожидании глобального события!

С 1 по 7 марта 2024 года Сочи станет эпицентром встречи ярких личностей, творческих душ и представителей разных культур. Самый масштабный молодежный фестиваль в мире пройдет по Указу Президента России Владимира Владимировича Путина. В событии примут участие 20 000 россиян и иностранных граждан из разных сфер: спорт, медиа, наука, общественная деятельность, бизнес, волонтерство, международное сотрудничество, детские организации, культура, образование.

Регистрация в основной состав участников завершилась 1 декабря. В настоящее время открыта регистрация для резервного состава. Не упустите свой шанс получить знания, обменяться идеями и создать невероятные проекты вместе с представителями различных культур и национальностей.

Результаты конкурсных испытаний: портфолио, эссе и видео-визитки станут известны участникам 24–29 декабря.

В дни проведения фестиваля, на площадке откроется выставка и ярмарка "Арт.Молодость" от арт-кластера "Таврида". Принять участие и показать всему миру свое творчество смогут художники, скульпторы, дизайнеры от 18 до 35 лет. Прием заявок уже стартовал и завершится 25 декабря.

Для проведения Всемирного фестиваля уже началось обучение волонтеров. 10 декабря начались тренинги для добровольцев, впереди еще лекции, мастер-классы, квизы и викторины. Обучением занимаются 160 экспертов, которые уже прошли подготовку.

Более подробную информацию о ВФМ-2024 можно узнать здесь: vk.com/fest2024.

До встречи в Сочи!