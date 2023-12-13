"БК Самара" обыграла московскую "Руну" — 93:78

Самарцы хорошо защищались, делали важные перехваты и хорошо атаковали с трехочковой линии. Михаил Кулагин, выйдя со скамейки, сделал 2 точных дальних броска. Ближе к концу четверти Далтон Хейден отметился шикарным моментом, забив сложнейший мяч с навеса с середины площадки. По итогам 2 четверти Самара впереди на 20 очков.

Самара мощно начала вторую половину, забивая трехочковые броски и сдерживая москвичей в обороне. "Руна" пыталась дать отпор, но четверть проходила под диктовку хозяев, Самара хорошо атаковала со всех дистанций, а центровой Джеймс Томпсон подключился к атаке и набирал нужные очки из-под кольца. Со счетом 70:50 Самара забрала и третью четверть.

В заключительной четверти хозяева удерживали преимущество, активно атакуя из-за дуги, центровой Джеймс Томпсон отметился несколькими атлетичными проходами под кольцо, и хорошей игрой на щитах.

Как итог Самара обыграла столичный клуб на 15 очков и прервала свою серию поражений.

После президент клуба вышел из раздевалки и поблагодарил болельщиков, сказав следующее:

— Я отблагодарил от вашего имени всю команду, сегодня 7 человек набрали 10 и более очков, это показывает наш уровень, спасибо большое всем болельщикам.

Среди лидеров Самары можно отметить Джеймса Томпсона, который набрал 17 очков и сделал 14 подборов, Николу Ребича, который набрал 13 очков и был точен в 75% бросков из-за дуги, и Далтона Хейдена, который набрал 11 очков и сделал 8 подборов.