С 8 по 11 февраля в Тольятти состоится первый для Самарской области фестиваль скорости на льду

110 пилотов будут сражаться за титул первых рекордсменов "Жигулевской мили". Гонка пройдет на Куйбышевском водохранилище, вблизи набережной в автозаводском районе, с которой можно будет наблюдать за заездами.

Для участников будет представлено множество возможностей для установления первых рекордов на "Жигулевской миле". Будет представлен классический для фестиваля скорости формат гонки на 1642 метра, что равно глубине озера Байкал, также будет и уникальный для Самарской области формат на 1433 метра, что равно длине конвейера завода "ВАЗ". Помимо двух трасс для заездов по прямой на время, будет сделана специальная овальная трасса для круговых гонок.

Сообщается, что будет представлено большое количество различной техники: автомобили, мотоциклы, а также транспорт, который народные умельцы соберут сами.

Пилот команды "LADA Sport ROSNEFT" и золотой призер чемпионата Саудовской Аравии по ралли-рейдам Егор Охотников дал следующий комментарий: "К сожалению я пока не знаю, примет ли команда LADA участие в данном фестивале, и будет ли кто-то из ее участников в заявке, но меня безусловно радует сам факт проведения столь крупного фестиваля в Самарской области, я думаю, он положительно повлияет на развитие туризма и привлечет внимание к этому краю".