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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Мрачное творчество Самарской музыкальной группы "Новокаин"

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Солист Самарской музыкальной группы "Новокаин" Ян Сидоров поделился опытом работы в коллективе и приоткрыл завесу "мрачного" творчества.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

— Кто основал музыкальный проект?

— Группу основал наш гитарист. Да и от первого состава остался он один. С тех пор прошло 4 года. А с момента, как появился я и пошло уже что-то осознанное и то, чем можно назвать "Новокаин" сейчас, прошло 3 года.

— То есть, вы работаете без продюсера?

— Так точно. Всем занимаемся сами.

— Что для вас означает "Новокаин"?

 — Новокаин — это наш мир. Наш мир — мрачный, тёмный. Но где-то в этой пелене серости мы находим свой дом. Место, где мы можем спрятаться от шумной беготни, от толпы, от беспокойства и суеты. Здесь, в этом мрачном лабиринте, мы находим убежище для нашей души. Через всю эту серость мы транслируем людям свободу. Свободу быть собой, свободу искать смысл, свободу выражать себя. Мы разъединяем путы, которые сковывают общество, и вдыхаем в него дыхание свободы. Ведь именно она делает нас живыми, непокорными, искренними.

— Какую свободу вы транслируете слушателям? В чем она заключается?

— Свобода, которую мы транслируем слушателям, может проявляться в различных аспектах нашей жизни. В первую очередь, это свобода мысли и выражения. Когда мы освобождаемся от страха быть осужденными или неуверенности в себе, мы можем свободно и открыто выражать свои идеи, мнения и чувства. Это позволяет нам быть настоящими собой, независимо от внешних обстоятельств. Свободу своих мыслей. Свободу от страхов. Наша музыка именно про это.

— Как ты думаешь, кого ваша музыка помогает в этом?

— Люди, которые находят себя в лирических героях наших песен. С их помощью слушатель может обнаружить выход из трудных ситуаций и найти свой путь в жизни. Эти герои являются вдохновением для нас, и через их истории и эмоциональные повествования мы можем найти отражение своих собственных чувств и переживаний. Благодаря песням и их героям, мы осознаем, что каждый из нас имеет свою уникальную и неповторимую историю, которую можно выразить и передать через искусство музыки. Таким образом, песни становятся путеводителями по нашему собственному внутреннему миру и помогают нам в поиске истины.

— Выше ты упомянул, что состав группы менялся. Как вместе с составом развивалась группа?

— Смена состава группы открывала новые горизонты для творчества. Новые лица приносили с собой свежие идеи и подходы, которые вносили в коллектив свежий ветер инноваций и экспериментов. Это вдохновляло группу на постоянное совершенствование и стремление к новым высотам и достижениям. Каждый новый человек — это новый вдох. С появлением новых участников, каждый из которых вносил свой уникальный вклад, группа приобретала дополнительные мощности и возможности для экспериментов. Каждый новый пришелец брал на себя определенные обязанности и роли, при этом дополняя уже сложившуюся динамику команды своими специфическими навыками и взглядами на нашу музыку.

— Каков механизм работы в группе?

— Я накидываю тексты, вдохновленные моими идеями и мотивами. За каждым словом я следую, стремясь создать нечто уникальное. Моя работа заключается в том, чтобы преобразить эти идеи в тексты, которые будут звучать так, будто они изначально были задуманы словами. Гриша, талантливый гитарист, грамотно доводит мою музыку до смыслового конца. Вадим, бас-гитарист воплощает свою музыкальную виртуозность, создавая уникальные партии на своем инструменте. В свою очередь, Егор барабанщик отвечает за ударные партии. После написания текстов мы собираемся на репетициях, где вместе раскладываем наши идеи и музыку. Тут все важны и не подменны, ведь именно на репетициях наш тандем придает полноту и законченность нашему творческому процессу.

— За время существования коллектива какие были взлеты и падения?

— Как только я пришёл, были одни падения…

Все живые выступления были провальными. Однако все изменилось после того выступления в ZOMBIE-баре, которое состоялось больше года назад. Тогда я и моя команда просто взорвали эту сцену. Это был настоящий прорыв, момент, который изменил все. С тех пор мы не перестаем улучшать качество нашего творчества. Мы постоянно ищем новые идеи, экспериментируем с инструментами и звуком, чтобы каждое наше произведение захватывало и вдохновляло. Так что, хотя начало было трудным и даже депрессивным, я благодарен за все падения и неудачи, которые мы пережили. Они сделали коллектив сильнее и научили ценить каждый прорыв в творчестве. И я уверен, что предстоящие работы будут только лучше, потому что мы никогда не останавливаемся и не перестаем стремиться к совершенству.

— Какие дальнейшие планы?

— Дальше мы планируем выпускать очень новый альбом. Это первый серьёзный проект после первых релизов. Ожидается новое звучание, да и в целом преобразуем старое в нечто более "интересное".

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