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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самарская поэтесса

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Ксения Шамсутдинова, известная как культурный деятель Самары и член Союза писателей России, раскроет перед нами свой увлекательный поэтический путь.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

— Помнишь ли ты свое первое стихотворение? О чем оно?

— Первое свое стихотворение, как сейчас помню, написала в 7 лет. Это было смешное четверостишие, вроде: "Лето быстро пролетело, / Теплотой меня согрело. / Снова осень, и сейчас / Я иду в свой первый класс".

— Что тебя вдохновляет на написание стихотворений?

— Могу честно признаться, что в разном возрасте вдохновлялась абсолютно противоположными друг другу явлениями. С 7 до 12 лет писала стихи о природе-погоде. В 14-16 лет серьезно увлеклась любовной лирикой. Сейчас на протяжении 5 лет активно освещаю в творчестве темы смерти, несправедливости, человеческой слабости. И, пожалуй, я нашла свою тему именно в "смерти". Она вдохновляет меня как физический процесс и как всеобщий человеческий страх. Сейчас я готовлюсь к анонсу авторского поэтического проекта "Униженный голос могил". Думаю, это о многом говорит.

— Уже 15 лет ты занимаешься поэзией, был ли момент, когда ты думала прекратить писать стихи? Если да, то что помогло тебе двигаться дальше?

— Иногда каждому человеку нужно остановиться и подумать о том, что он делает и во имя чего? У меня такое бывает, и вовсе не редко. Могу не писать полгода, а потом завалить новостную ленту постами. Делать паузы необходимо. Во время выступления чтеца паузы играют основную роль, являются промежутками для восприятия информации. Даже когда МХАТовские паузы в моем творчестве затягивались, я не отказывалась от идеи писать. Текст — это единственный язык, при помощи которого я могу искренне выражать эмоции. Если я откажусь от своего "языка", что со мной будет? Трудно представить.

— Чтобы ты порекомендовала тем, кто столкнулся с творческим кризисом?

— Творческий кризис у каждого проходит по-разному. От себя рекомендую в кризисный период заниматься различными поэтическими тренингами. Кто знает, что именно взбудоражит воображение автора и даст ему новую волну вдохновения? Даже с самым никчемным текстом можно поработать и сделать из него конфетку.

— В каких поэтических мероприятиях ты принимала участие?

— Впервые я вышла "из подполья" в 2018 году. Тогда я принимала участие в самых разных поэтических батлах и выступала на вечерах. Все это проходило в нижнетагильском баре "Гора" в рамках проекта "Чтец с горы". В 2021 году я начала сотрудничать с издательствами Москвы и Волгограда, выступала со своими стихами перед московскими авторами. Мне удалось побывать на "Зимней школе поэтов" в Сочи (2022 г.) и на творческой смене в Арт-кластере "Таврида" (2023 г.).

— Поэзия для тебя — это деятельность, или просто любимое занятие?

— Поэзия для меня — единственный способ выразить свои чувства. Процесс "ухода" от вербального выражения эмоций к текстовому занял у меня около трех лет. Я сама этого хотела и получила желаемое. Мне, как человеку эмоциональному, пришлось многое проработать в себе, научиться сублимировать. Когда готовый текст выходит из меня на поэтическом вечере или квартирнике, я освобождаюсь от груза чувств. Это непередаваемое ощущение!

— Почему бы тебе не выпустить собственный сборник?

— Вообрази, какая сейчас конкуренция среди современных поэтов? Ты должен быть на уровне с Пушкиным или Есениным, чтобы твою книгу купили в рядовом книжном магазине. Издать сборник и подарить его своим друзьям? Хорошая идея, но не для меня. Мой вариант — выйти на улицу и почитать незнакомцам. Когда я читаю вслух, получаю моментальную реакцию. Я же чтец в первую очередь, это важная деталь. Для меня читать вслух — плевое дело. Особенно если это стихотворения моего авторства. Текст — бесчувственен, а голосом можно так пройтись по струнам души, что от слушателя не останется и мокрого места. И всем поэтам я рекомендую чаще и больше читать свои произведения вслух. Так и резонанс больше, и отдача приходит мгновенно.

— Какой бы ты совет дала начинающим поэтам?

— Мой первый совет для всех начинающих авторов — читайте работы других авторов и пишите не только вдохновенные произведения, но и сознательно тренируйтесь в письме. Занимайтесь тренингами и задачами, а также читайте свои тексты вслух. Чем больше вы читаете вслух, тем лучше и серьезнее развивается ваша аудитория.

Кроме того, я рекомендую авторам не основываться на своей личной жизни при написании стихотворений, а выдумывать лирического героя и помещать его в определенные исключительные обстоятельства для создания повествовательных стихотворений. Это поможет развить ваше воображение и позволит вам работать с разными жанрами, что в свою очередь улучшит ваши поэтические техники и разовьет ваш талант.

Если вы хотите быть писательскими профессионалами, я рекомендую вам прибегать к помощи различных жанров, таких как Хоку, Хайку, Сонеты, Верлибры и другие. Если у вас нет опыта в них, я рекомендую вам прийти на мои образовательные курсы, где я научу вас писать в различных жанрах стихотворений.

Важно также определить для себя конкретную тему, о которой вы хотите писать, и делать это таким образом, чтобы она была понятна для других людей. Не бойтесь консультироваться с другими и давать им свои тексты для прочтения и критики. Конкуренция на писательском рынке очень высока, и каждый автор является талантливым на свой лад. То, что считалось хорошим и плохим в поэме, теперь размыто из-за множества разных поэтических направлений, жанров и стилей. Поэтому необходимо читать и получать обратную связь.

Это все, что я могу сказать на данный вопрос без дополнительных комментариев.

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