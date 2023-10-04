Бывший совхоз Молодая гвардия ждет инвесторов более 20 лет

Земли промышленного назначения в размере 35 гектар находятся в собственности Волжского района. Раннее, они выполняли функцию коровников. Сейчас же — огромное полотно для творчества граффитистов. Большая площадь для выгула скота местных жителей. Интересная локация для игр в страйкбол или пейнтбол.

Территория отлично подходит для воссоздания фермы, небольшого промышленного производства, но сделки по продаже срываются. Как пояснила глава сельского поселения Людмила Петровна Рейн, все инвестпрограммы, которые предлагались в итоге отвергли потенциальный объект. Одно из предложений — организовать небольшой завод по производству сухого картофеля. Инвесторы были уже с готовым бизнес-планом, но покупка территории не состоялась. Причина отказа — дорогостоящий демонтаж зданий. Это около 10 ангаров в аварийном состоянии. Стоимость сноса или реставрации, последующая постройка могут обойтись в половину суммы участка.

Долгое время среди местных жителей ходили слухи об опасности территории. Никто точно не знал, законсервирован ли скотомогильник неподалеку от старой фермы. В свою очередь, глава сельского района опровергла доводы. Участок полностью безопасен и готов к новым проектам.

Обращаясь к истории, во время существования совхоза "Молодая Гвардия" территория была сельскохозяйственного предназначения. В частности — большой животноводческий комплекс с общим поголовьем 4000 крупнорогатого скота. Производился большой объем молочной продукции и поставлялся на Новокуйбышевский молокозавод.

"Животноводческий комплекс производил большое количество молока, и уже после переработки на молокозаводе продукция возвращалась в детские сады и школы. Масло, ряженка, кефир местного производства также поставлялись на продажу в совхоз и на территории Новокуйбышевска. Мы обеспечивали город нашей продукцией", — комментирует взаимосвязь животноводческого комплекса и молокозавода Людмила Рейн.

С 1995 года история фермы прекратилась. До 2000-х года на территории работали арендаторы разного профиля. От производства минеральной воды, в частности разлива. До работы башкирского молочного завода на привозном сырье.