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Бывший совхоз Молодая гвардия ждет инвесторов более 20 лет

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В Волжском районе Самарской области находится обширная территория без прямого назначения. На основании Арбитражного суда Самарской области от 19.08.2013 г. МУСПП "Молодая Гвардия" признано несостоятельным (банкротом). На данный момент земельный участок ждет инвестиционную программу для восстановления или размещения кардинально нового предприятия.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Земли промышленного назначения в размере 35 гектар находятся в собственности Волжского района. Раннее, они выполняли функцию коровников. Сейчас же — огромное полотно для творчества граффитистов. Большая площадь для выгула скота местных жителей. Интересная локация для игр в страйкбол или пейнтбол.

Территория отлично подходит для воссоздания фермы, небольшого промышленного производства, но сделки по продаже срываются. Как пояснила глава сельского поселения Людмила Петровна Рейн, все инвестпрограммы, которые предлагались в итоге отвергли потенциальный объект. Одно из предложений — организовать небольшой завод по производству сухого картофеля. Инвесторы были уже с готовым бизнес-планом, но покупка территории не состоялась. Причина отказа — дорогостоящий демонтаж зданий. Это около 10 ангаров в аварийном состоянии. Стоимость сноса или реставрации, последующая постройка могут обойтись в половину суммы участка.

Долгое время среди местных жителей ходили слухи об опасности территории. Никто точно не знал, законсервирован ли скотомогильник неподалеку от старой фермы. В свою очередь, глава сельского района опровергла доводы. Участок полностью безопасен и готов к новым проектам.

Обращаясь к истории, во время существования совхоза "Молодая Гвардия" территория была сельскохозяйственного предназначения. В частности — большой животноводческий комплекс с общим поголовьем 4000 крупнорогатого скота. Производился большой объем молочной продукции и поставлялся на Новокуйбышевский молокозавод.

"Животноводческий комплекс производил большое количество молока, и уже после переработки на молокозаводе продукция возвращалась в детские сады и школы. Масло, ряженка, кефир местного производства также поставлялись на продажу в совхоз и на территории Новокуйбышевска. Мы обеспечивали город нашей продукцией", — комментирует взаимосвязь животноводческого комплекса и молокозавода Людмила Рейн.

С 1995 года история фермы прекратилась. До 2000-х года на территории работали арендаторы разного профиля. От производства минеральной воды, в частности разлива. До работы башкирского молочного завода на привозном сырье.

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Бывший совхоз Молодая гвардия ждет инвесторов более 20 лет

В Волжском районе Самарской области находится обширная территория без прямого назначения. На основании Арбитражного суда Самарской области от 19.08.2013 г. МУСПП "Молодая Гвардия" признано несостоятельным (банкротом). На данный момент земельный участок ждет инвестиционную программу для восстановления или размещения кардинально нового предприятия.

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