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Выбираем электрическую вафельницу в 2023 году

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Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Надоели однотипные завтраки и хочется чего-то необычно? Вафельница поможет разнообразить ваше меню, наполнить дом уютным ароматом. Данный электроприбор бывает различен по виду, по форме, по параметрам и предназначению. И тут возникает вопрос, какая же вафельница подойдет именно вам? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру Сергей Геннадьевич Котов.

Виды вафель и их предназначение

Вафельница состоит из двух нагревательных поверхностей. Жидкое тесто наливаю на нижнюю поверхность, а верхнюю часть отпускают и фиксируют. Под действием температуры тесто запекается в форме рельефных вафель.

Обычно кулинарная книга по приготовлению вафель идет в комплекте с электроприбором. Мы готовим по рецепту тесто, после включаем в розетку нашу вафельницу. У большинства на корпусе есть две лампочки-индикаторы, которые обозначают нагрев. Красная лампочка- идет нагрев. Зеленая лампочка — можно выливать тесто.

Все вафельницы имеют терморегулятор, который отвечает за поддержание температуры. А в более ценовом сегменте представлены модели со сменными формами и насадками, а также имеющие таймер.

Виды вафельниц зависят от типа вафель, которые вы хотите приготовить.

Тонкие вафли представляют собой тонкие и хрустящие, которые легко сворачиваются в трубочки и рожки.

Венские вафли- самые популярные, внутри воздушные и мягкие.

Гонконгские вафли представляют собой орешки полусферической формы, которые наполняются мороженым или другими сладкими ингредиентами.

Но есть и универсальные вафельницы со сменными насадками, благодаря которым можно приготовить абсолютно все типы вафель.

Мощность

От мощности зависит скорость приготовления вафель. В основном мощность данных электроприборов 750-1000 Вт. Более бюджетные модели от 350 Вт. А вот самые мощные и современные могут достигать 1600-2000Вт.

Размер и форма

Конечно, вафельницы бывают разных размеров и имею разное количество отделений внутри. Большие вафельницы подходят для больших семей. Маленькие — для маленьких.

По форме электроприбор бывает круглым, овальным, прямоугольным или квадратным, треугольным, в виде лепестка и даже в виде сердца.

Покрытие самих пластин чаще всего антипригарное. Оно необходимо, чтобы тесто не прилипало к поверхности, а масло можно не использовать!

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