Здоровье сотрудников ГБУ РС (Я) «Якутское постпредство в г. Москве» под защитой ВСК

Страховая защита действует до конца сентября 2024 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 50 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила свыше 3,9 млн рублей.

ГБУ РС (Я) «Якутское постпредство в г. Москве» обеспечивает контроль за использованием, эксплуатацией и содержанием государственного имущества Республики Саха (Якутия), находящегося в городе Москве и Московской области.