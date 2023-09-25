28% россиян готовы купить электрокар после появления новых зарядных станций, самые электроаварийные регионы - Приморье и Краснодарский край: исследование АВТОДОМ и ВСК

Согласно опросу, проведенному ГК АВТОДОМ в сентябре 2023 года 33% россиян, планирующих или уже осуществивших покупку электрокара, руководствовались при выборе авто возможностью сэкономить на топливе. Еще 27% считают электромобили экологичными, 20% - планируют после покупки сократить траты на сервисное обслуживание.

По мнению 28% респондентов, слабо развитая инфраструктура, в частности, недостаточное количество зарядных станций, является основным сдерживающим фактором для покупки электрического авто. Еще 20% опрошенных настораживает возможность разрядки аккумулятора в дороге. 58% владельцев электромобилей используют авто для коротких поездок по городу, например, на работу. Еще 38% периодически выезжают на электрокарах за пределы своего населенного пункта, но не дальше 20-30 км.

По оценкам Страхового Дома ВСК, самой аварийной в России маркой электромобилей является Tesla, прежде всего Model 3 – на нее приходится суммарно не менее 13% ДТП (8% - из них Model 3). В ТОП также входят Evolute i-PRO (8%), Jaguar I-Pace, Renault Magnum E-Tech, другие модели Tesla (Model S и Model X) (не более 2,7% по каждой модели). Электромобили в большей степени востребованы среди мужчин. При этом женщины предпочитают авто премиум-сегмента, такие как Porsche Taycan.

Среди российских регионов наибольшее число ДТП с электромобилями, по данным ВСК, было зафиксировано в Приморском крае (15%), Краснодарском крае (12%), Хабаровском крае (8%), Вологодской и Иркутской областях (по 7%). На Москву, для сравнения, приходится только 5% дорожных происшествий, на Санкт-Петербург – 1%. Самыми дорогостоящими в плане ремонта авто являются Tesla Model 3 (средняя выплата составляет 215 тыс. рублей), Evolute i-PRO (176 тыс.). Дешевле всего обходится ремонт Hyundai IONIQ (21 тыс.), Tesla Model X (40 тыс.), Jaguar I-Pace (59 тыс.).

Согласно опросу ГК АВТОДОМ, самой распространенной причиной обращений владельцев электрокаров в дилерские центры является ремонт электрики (23%), замена или починка батареи (19%), стандартный кузовной ремонт (15%). Самой редкой поломкой является ремонт трансмиссии (8%).

«Востребованность электрокаров растет с каждым годом, хоть и не слишком динамично. Согласно проведенному опросу, 66% респондентов-владельцев электромобилей подтвердили, что при замене авто вновь выберут электрическую модель. На данный момент у россиян есть большой выбор безбензиновых авто, на рынок выходят китайские бренды электромобилей», - отметила Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ Одним из драйверов спроса на электрокары является модернизация городской инфраструктуры – эта проблема решается, в том числе на государственном уровне. Например, Минэнерго было поручено снизить стоимость подключения зарядных станций для электрокаров к сетям[2]. Ведь экономия на топливе является главным аргументом в пользу покупки такого авто. В тоже время, при приобретении электрокара важно позаботиться о страховании, ведь зачастую электромобили оказываются более дорогими при ремонте. Например, средняя выплата по ОСАГО для электрокаров на 54% выше средней по рынку.