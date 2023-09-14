Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

Самарская земля уникальна благодаря многообразию народов и верований национальных культур, оставивших свой след в истории человечества на протяжении тысячелетий. Но главная ценность Самарской земли — это ее жители, которые своими духовными и материальными богатствами делают Самару по-настоящему уникальным местом. Народный хореографический ансамбль "Амонд" — это яркий пример того, как танец может стать символом толерантности и полиэтничности хореографического искусства и объединить людей независимо от их национальности.

Самарский народный хореографический ансамбль "Амонд" — яркий пример того, как танец может стать символом толерантности и полиэтничности хореографического искусства и объединить людей независимо от их национальности. В Самарской области проживают более 170 осетинских семей, и в общей сложности около тысячи осетин. Осетины, гордые потомки древних алан, проявляют себя в танце и пении. Ансамбль "Амонд" был создан в 2004 году при национально-культурном центре "Алания" и за это время добился значительных успехов, продемонстрировав мужество, скромность, немногословие, щедрость души, верность чести и уважение к старшим в своих танцах.

Танцевальный ансамбль "Амонд" — это настоящая жемчужина осетинской культуры, которая уже почти 20 лет сияет в Самаре. Название "Амонд" переводится с осетинского как "счастье", и мастера танцев этим названием оправдываются в полной мере. Их зажигательные выступления подарили немало счастливых минут поклонникам, их драйв и кайф ощущают не только жители Самарской области, но и за ее пределами.

2004 года народный хореографический ансамбль "Амонд" возглавляет Владимир Арсоев — танцор, который с детства увлекался традиционными осетинскими танцами. Он освоил сложнейший осетинский танец с кинжалами, который в то время могли исполнить единицы, и начал вести уроки хореографии в школе еще на старших курсах пединститута. Затем Владимир попал в состав государственного юго-осетинского ансамбля "Симд", с которым не раз приезжал в Куйбышев на гастроли. После завершения танцевальной карьеры он возглавил северо-осетинский ансамбль "Алан", который руководил до 1997 года. Уже на пенсии, Владимир Арсоев откликнулся на заманчивое предложение перебраться в Самару:

"Однажды получил звонок от Ростислава Хугаева, руководителя осетинского национально-культурного центра "Алания" в Самаре, который был моим другом, — вспоминает Владимир Арсоев. — Он предложил внести осетинскую танцевальную культуру на Самарскую землю, и я с удовольствием согласился. Так появился "Амонд". Моя супруга тоже нашла работу в Самаре, где ее пригласили в воскресную школу для преподавания осетинского и немецкого языков. Мы никогда не пожалели, что переехали в Самару".

Владимир Арсенович смог научить осетинскую молодежь профессиональному танцу, сделав свой коллектив гордостью Самарской области. Он передал свой опыт и знания своим детям, Сармату и Сюзанне, которые теперь также являются членами коллектива. В свою очередь, "Амонд" был признан одним из самых популярных и успешных хореографических ансамблей в регионе, благодаря профессионализму и уникальности выступлений:

"На самом деле, я очень горжусь этим, — признается участница ансамбля, Милена Хугаева, — Я также в школе многим своим русским одноклассникам показываю наши движения. Они очень заряжаются этим и просят меня выступать на школьных мероприятиях. Поэтому я считаю, что кавказские танцы, не только осетинские, действительно дают энергию."

За 19 лет существования коллектив "Амонд" получил широкую известность и признание не только в Самаре, но и за ее пределами. В 2007 году ансамблю было присвоено звание "Народный ансамбль художественной самодеятельности Самарской области". В том же году "Амонд" произвел впечатление на зрителей благотворительным концертом в Осетии, где выступал вместе с ансамблем народного танца "Волжские узоры" Самарской государственной академии культуры и искусств. Интересно, что двое студентов из академии — Елена и Сергей — сейчас являются участниками "Амонда" и успешно выступают на концертах. Таким образом, национальный ансамбль стал своего рода мостом между культурами и народами, способствуя сохранению и развитию национальных традиций.

В настоящее время ансамбль "Амонд" состоит из 45-50 талантливых артистов и делится на три подгруппы: старшую, среднюю и младшую, а также на женский вокальный дуэт и музыкантов. Коллектив разделен на разные группы в зависимости от возраста и опыта танцевальной карьеры, что позволяет каждому участнику находиться в комфортной для себя зоне и развиваться в соответствии со своими способностями и потенциалом.

Администрация городского округа выделяет средства на пошив аутентичных костюмов, которые наиболее точно воссоздают исторический осетинский образ. Благодаря этим сценическим костюмам, участники ансамбля "Амонд" могут более глубоко понять и передать суть своей родной культуры. Об этом рассказывает Дмитрий Долганов, заместитель руководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями и национальными центрами департамента общественных и внешних связей аппарата администрации г. о. Самара.

Наш город всегда был известен своим многонациональным характером, и мы гордимся разнообразием культур, которые оставили свой след в истории Самарской земли на протяжении тысячелетий. Важно помнить, что мы живем в эпоху, когда толерантность и уважение к разным народностям становятся все более актуальными. Именно поэтому День Дружбы Народов, который отмечается 10 сентября каждый год, является таким важным событием для нашей области. Народный хореографический ансамбль "Амонд", который известен своими профессиональными навыками и полиэтничностью, является живым примером, как искусство объединяет людей, независимо от их этнической принадлежности, и становится символом толерантности нашего региона. Мы должны помнить о том, что каждый, кто живёт и трудится на нашей земле, делает её по-настоящему уникальной и ценной.