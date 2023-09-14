16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

Авторы: Читали: 12

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Самарская земля уникальна благодаря многообразию народов и верований национальных культур, оставивших свой след в истории человечества на протяжении тысячелетий. Но главная ценность Самарской земли — это ее жители, которые своими духовными и материальными богатствами делают Самару по-настоящему уникальным местом. Народный хореографический ансамбль "Амонд" — это яркий пример того, как танец может стать символом толерантности и полиэтничности хореографического искусства и объединить людей независимо от их национальности.

Самарский народный хореографический ансамбль "Амонд" — яркий пример того, как танец может стать символом толерантности и полиэтничности хореографического искусства и объединить людей независимо от их национальности. В Самарской области проживают более 170 осетинских семей, и в общей сложности около тысячи осетин. Осетины, гордые потомки древних алан, проявляют себя в танце и пении. Ансамбль "Амонд" был создан в 2004 году при национально-культурном центре "Алания" и за это время добился значительных успехов, продемонстрировав мужество, скромность, немногословие, щедрость души, верность чести и уважение к старшим в своих танцах.

Танцевальный ансамбль "Амонд" — это настоящая жемчужина осетинской культуры, которая уже почти 20 лет сияет в Самаре. Название "Амонд" переводится с осетинского как "счастье", и мастера танцев этим названием оправдываются в полной мере. Их зажигательные выступления подарили немало счастливых минут поклонникам, их драйв и кайф ощущают не только жители Самарской области, но и за ее пределами.

2004 года народный хореографический ансамбль "Амонд" возглавляет Владимир Арсоев — танцор, который с детства увлекался традиционными осетинскими танцами. Он освоил сложнейший осетинский танец с кинжалами, который в то время могли исполнить единицы, и начал вести уроки хореографии в школе еще на старших курсах пединститута. Затем Владимир попал в состав государственного юго-осетинского ансамбля "Симд", с которым не раз приезжал в Куйбышев на гастроли. После завершения танцевальной карьеры он возглавил северо-осетинский ансамбль "Алан", который руководил до 1997 года. Уже на пенсии, Владимир Арсоев откликнулся на заманчивое предложение перебраться в Самару:

"Однажды получил звонок от Ростислава Хугаева, руководителя осетинского национально-культурного центра "Алания" в Самаре, который был моим другом, — вспоминает Владимир Арсоев. — Он предложил внести осетинскую танцевальную культуру на Самарскую землю, и я с удовольствием согласился. Так появился "Амонд". Моя супруга тоже нашла работу в Самаре, где ее пригласили в воскресную школу для преподавания осетинского и немецкого языков. Мы никогда не пожалели, что переехали в Самару".

Владимир Арсенович смог научить осетинскую молодежь профессиональному танцу, сделав свой коллектив гордостью Самарской области. Он передал свой опыт и знания своим детям, Сармату и Сюзанне, которые теперь также являются членами коллектива. В свою очередь, "Амонд" был признан одним из самых популярных и успешных хореографических ансамблей в регионе, благодаря профессионализму и уникальности выступлений:

"На самом деле, я очень горжусь этим, — признается участница ансамбля, Милена Хугаева, — Я также в школе многим своим русским одноклассникам показываю наши движения. Они очень заряжаются этим и просят меня выступать на школьных мероприятиях. Поэтому я считаю, что кавказские танцы, не только осетинские, действительно дают энергию."

За 19 лет существования коллектив "Амонд" получил широкую известность и признание не только в Самаре, но и за ее пределами. В 2007 году ансамблю было присвоено звание "Народный ансамбль художественной самодеятельности Самарской области". В том же году "Амонд" произвел впечатление на зрителей благотворительным концертом в Осетии, где выступал вместе с ансамблем народного танца "Волжские узоры" Самарской государственной академии культуры и искусств. Интересно, что двое студентов из академии — Елена и Сергей — сейчас являются участниками "Амонда" и успешно выступают на концертах. Таким образом, национальный ансамбль стал своего рода мостом между культурами и народами, способствуя сохранению и развитию национальных традиций.

В настоящее время ансамбль "Амонд" состоит из 45-50 талантливых артистов и делится на три подгруппы: старшую, среднюю и младшую, а также на женский вокальный дуэт и музыкантов. Коллектив разделен на разные группы в зависимости от возраста и опыта танцевальной карьеры, что позволяет каждому участнику находиться в комфортной для себя зоне и развиваться в соответствии со своими способностями и потенциалом.

Администрация городского округа выделяет средства на пошив аутентичных костюмов, которые наиболее точно воссоздают исторический осетинский образ. Благодаря этим сценическим костюмам, участники ансамбля "Амонд" могут более глубоко понять и передать суть своей родной культуры. Об этом рассказывает Дмитрий Долганов, заместитель руководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями и национальными центрами департамента общественных и внешних связей аппарата администрации г. о. Самара.

Наш город всегда был известен своим многонациональным характером, и мы гордимся разнообразием культур, которые оставили свой след в истории Самарской земли на протяжении тысячелетий. Важно помнить, что мы живем в эпоху, когда толерантность и уважение к разным народностям становятся все более актуальными. Именно поэтому День Дружбы Народов, который отмечается 10 сентября каждый год, является таким важным событием для нашей области. Народный хореографический ансамбль "Амонд", который известен своими профессиональными навыками и полиэтничностью, является живым примером, как искусство объединяет людей, независимо от их этнической принадлежности, и становится символом толерантности нашего региона. Мы должны помнить о том, что каждый, кто живёт и трудится на нашей земле, делает её по-настоящему уникальной и ценной.

Версия для печати

В России и мире

В Самаре прошла Международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

Завершилась V Международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли России комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

2 сентября в Самарском театре кукол по адресу ул. Самарская, 95 состоится премьера спектакля "Иван-царевич и Серый волк". Над постановкой трудилась творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер — Светлана Дорожко (номинант национальной премии "Золотая маска"), художник-постановщик — Александр Алексеев (лауреат национальной премии "Золотая маска", номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), композитор — Татьяна Алешина.

Люди

Кошелек

Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Если вы являетесь любителем бодрящего кофе и сердцем давно лелеете мечту о приобретении собственной кофемашины, то интернет-магазины порой могут ввести вас в замешательство своим огромным ассортиментом. Ведь выбрать подходящую модель не так просто, учитывая различные характеристики, параметры и цены на каждую из них. На что стоит обратить внимание при выборе кофемашины? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру- Сергей Геннадьевич Котов.

Денис Изметьев: "Этот бизнес бессмертный, самый стабильный из всех"

Часто случается, что мы находим старые вещи на антресоли у бабушки дома, рассматриваем, думаем, что она нам больше никогда не пригодится, и выбрасываем, так и не узнав, о том, что коллекционеры готовы отдать за эту "безделушку" большие деньги.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

Он и она