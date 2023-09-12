Концерт Ольги Серябкиной в Picture’s

Если ты фанат песен "Мама Люба", "Мало тебя", "Я тебя не отдам", "Перепутала", "Если ты меня не любишь", то тебе непременно стоит освободить вечер 22.09. Оповести срочно подруг и друзей, выбери красивый образ и предвкушай наслаждение от концерта. Это будет одно из самых грандиозных событий этой осени!

Начало в 20:00. Вход бесплатный.

Ольга — Ex-участница группы "Серебро". Яркая, стильная и обворожительная. Она собирает толпы поклонников, а каждый концерт превращается в незабываемое событие!



Чтобы строчки из песни "мне мало-мало тебя" не стали применимы к отсутствию интересных ивентов в твоей жизни, обязательно заноси это мероприятие в свой календарь.



Ждем вас в Pictureʼs!

Вечеринка пройдёт по адресу: ул. Лесная, 23 к5.