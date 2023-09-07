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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Художник своей жизни

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Ксении Еремеевой всего 20 лет, из них она четыре года пишет картины на заказ, организатор своей онлайн-школы, где учит детей со всего мира рисованию, а также проводит тренинги и мастер-классы. История девушки и ее жизни совместно с любимым делом.

— Когда в тебе проснулась тяга к изобразительному искусству? Какими были первые шаги?

— Художник с пелёнок. Толчком точно стало ранее детство. Помню лишь, из всего, чем можно было заниматься, я всегда выбирала изобразительное искусство: с танцев и пианино я бегала на уроки к художникам. Мне нравилось и нравится по сей день проводить самоанализ. Будучи в осознанном возрасте я выяснила причины. Их много. Но если обобщить — мне всегда хотелось создать из внешнего хауса свой, который был бы более понятен и гармоничен для меня. Я рисовала, потому что это избавляло меня от напряжения, давало волю самовыражению, фантазиям и помогало фиксировать энергию. Посредством изобразительного искусства я могла поделиться своим мироощущением. Я рада, что все сложилось так, как оно есть сейчас. Чувствую, что иду по своему пути. Я благодарна за свой талант и виденье.

— Тебе помогали родители на твоем творческом пути?

— Родители были сильным катализатором. И с хорошей, и с плохой стороны. Например: я часто убегала от созданной ими реальности в свою собственную, которую со всей душой писала красками на листах. Они никогда не были против моего занятия изобразительным искусством. В основном положительное вложила мать, отрицательное отец. А я лишь создала из этой ситуации баланс. С талантом я чувствовала себя гармоничнее.

— Что ты сделала со своим первым гонораром?

— Свои рисунки я продавала еще будучи малышкой. Уже тогда я считала это дело достойным вознаграждением. Могу выделить момент, который какое-то время для меня казался достижением: в 17 лет я написала для души две большие картины маслом за короткий срок — две недели. На них сразу же "по-сарафану" нашелся покупатель, который стал на какое-то время постоянным. Получив средства, передо мной встал выбор: путешествие или переезд. Я бросила училище (где два года училась на живописца) и переехала в Москву, поступила на дизайнера. Этот поступок открыл мне мир новых возможностей.

Кстати, полгода назад встретились с тем заказчиком, и он рассказал, что подарил одну из картин человеку, дочь которого тоже зовут Ксения Еремеева (она актриса). И когда к ним домой приходят гости, они удивляются, когда видят холст с подписью, где была указана мои фамилия и имя. Им, конечно, рассказывают обо мне.

— Какая часть вашего творческого процесса самая сложная?

— Самое непростое в моем творческом процессе — проживать жизненные уроки и боль. Впоследствии они же становятся инсайтами, из которых я создаю собственную гармонию в творчестве.

— Происходит и личностный рост. Что не убивает, то делает сильнее.

— В чем плюсы и минусы работы?

— Плюсы и минусы всюду. Все зависит от взгляда на мир. На одну и ту же ситуацию можно посмотреть как положительно, так и отрицательно. Это выбор каждого. Нужно чувствовать истинного себя.

— Я знаю, что ты организовала онлайн школу для детей. Как к тебе пришла эта идея? Ты делала это самостоятельно или с поддержкой?

— Сначала была идея об онлайн арт-терапии. Она пришла, когда в России наступила эпидемия и я, живя в центре столицы, не могла влиться в активную среду. Коммуницировала только немного с соседкой-художницей Яной Ланде. В тот период я была неспокойна, йога мне не помогала расслабиться. Я писала страшные картины в ванной и погибала от нехватки кислорода, общения, природы.

После случился переезд в Мининский замок. Он находится в Подмосковье. Там я чувствовала себя лучше и стала приглашать домой на занятия (изо) соседских детей. Мне было 18 лет. Мой бывший молодой человек вдохновился и поддержал меня: мы накупили огромную кучу материалов, обсуждали мой новый этап ежедневно. Потихоньку там образовалась целая домашняя школа, которую я даже узаконила.

Я люблю детей, а дети любят меня. Всегда так было. Мы на одной волне. Мне было печально расставаться с ними, ведь предстояла поездка в Крым. Тогда и начала зарождаться онлайн школа. И вот уже пару лет как мне поступают различные предложения в поддержку этой идеи: увеличение клиентов, бесплатное продюсирование, сотрудничество с другими школами. Рост — это всегда команда, единство. Мне нравится, что рядом со мной люди, имеющие то же намерение и те же ценности, что и я. Я счастлива знакомству с каждым.

— Где ты ищешь своих заказчиков?

— Так выходит, что мне достаточно просто быть. Я есть, и ко мне притягивается все, что мне нужно. Что-то "по-сарафану", что-то я случайно нахожу самостоятельно. Все зависит от уровня внимания, которое я направляю в ту или иную область.

— Какие советы ты можете дать?

— Прислушиваться к желаниям своего сердца и души, а также внутренняя настройка на принятие любых возможностей, которые помогут реализовать свои задумки.

— Быть спокойнее. Быть в потоке. Испытать экстаз благодаря нахождению в дзен. Следовать вершине достижений. А это — качество, инсайты, эволюция. А именно эволюцию, внешнюю и внутреннюю, я считаю смыслом жизни.

— О чем ты мечтаешь?

— Я желаю чувствовать себя счастливой.

— А что для тебя счастье?

— Счастье — это когда душа перестает просить того, чего у нее нет и начинает быть благодарной за все то, что у нее уже есть.

 

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