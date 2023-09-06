Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

На конференцию собрались около 250 специалистов из разных стран — цифра побила собственный рекорд посещаемости прошлых лет. Помимо экспертных докладов гостям мероприятия были представлены инновационные разработки, технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли — преимущественно российского производства.

Специалисты обсудили актуальные вопросы развития отрасли: современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа, инновационное оборудование и технологии в условиях импортозамещения, повышение экономической и экологической эффективности предприятий нефтегазового комплекса, цифровую трансформацию проектного производства, технологии информационного моделирования; импортонезависимость программного обеспечения и многое другое.

Почетными гостями на конференции стали министерство промышленности и торговли Самарской области, Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", Ассоциация "Союз работодателей Самарской области", Самарский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Среди ключевых тем конференции — цифровая трансформация и применение унифицированных подходов и типизации, как основы для оптимизации производства, пути снижения затрат и повышения эффективности, импортонезависимость программного обеспечения и оборудования. Особый интерес у слушателей вызвала отдельная секция "Инжиниринг бурения", где экспертами дочерних обществ Группы Компаний "Зарубежнефть" были представлены доклады по современным подходам и технологиям в сфере скважинных операций. Своими наработками поделились специалисты "Зарубежнефти", "Вьетсовпетро", "РМНТК Нефтеотдача", "Зарубежнефть-добыча Харьяга", "ANDIJANPETRO", "Гипровостокнефть".

"Для "Гипровостокнефти" прошедшая конференция — это, прежде всего, обмен опытом, — рассказал Фёдор Тепляков, генеральный директор института "Гипровостокнефть". — Создается такая синергия, когда все виды бизнеса, которые участвуют в создании любого объекта — это и заказчики, и проектные институты, и поставщики оборудования, и строители могут пообщаться в удобном формате. Из-за пандемии люди долго не могли собраться, а теперь нам удалось провести конференцию, которая, кстати, по праву носит статус международного события — помимо России, в ней принимают участие представители Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Вьетнама".

Цифровая трансформация и импортозамещение

"Цифровая трансформация и импортозамещение в "Гипровостокнефть". Вызовы и возможности" — с таким докладом выступила начальник управления информационных технологий "Гипровостокнефть" Любовь Зубова, которая ознакомила собравшихся с новыми разработками института в данной сфере.

Цифровая трансформация в сегодняшних условиях высокой конкуренции на рынке проектного инжиниринга становится одним из важнейших факторов повышения эффективности производства, качества продукции, обеспечения высокой производительности труда. Институт "Гипровостокнефть" занимает лидирующие позиции в развитии цифровизации, внедрении технологий информационного моделирования (ТИМ), в применении современных подходов к управлению производственными процессами.

"Конференция прошла очень насыщенно. Направляя доклады и предлагая темы, мы старались охватить как можно шире спектр цифровизации и импортозамещения, — рассказала Любовь Зубова. — Но это не только конференция по информационным технологиям — в первую очередь она посвящена технологиям проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений. Мы попытались совместить эти направления, получился интересный формат, такого больше ни у кого нет. Как правило, конференции бывают или тематические по технологиям обустройства, или основной темой становится цифровизация. Мы решили, что сегодня эти направления неразделимы. Объединив их, мы получили вот такую синергию. Поставщики и разработчики цифровых решений с интересом слушали доклады представителей нефтегазовой отрасли, которые в свою очередь живо воспринимали инновации в сфере информатизации".

Унификация и стандартизация

"Любой специалист знает, что унификация — это путь к увеличению производительности и эффективности, поэтому интерес к такому подходу переживает настоящий ренессанс" — рассказал заместитель главного инженера, главный технолог "Гипровостокнефти" Сергей Аграфенин, выступив с докладом "Унификация блочно-модульного способа проектирования, изготовления и строительства объектов сбора, подготовки нефти и газа".

По его словам, в "Гипровостокнефти" накоплен достаточно большой опыт создания блочно-модульных конструкций, на который можно опираться, ведь большинство схем, разработанных еще в 80 годы, до сих пор считаются действующими.

Уже в наше время в 2022 году по заданию "Газпромнефти" в институте были разработаны типовые проектные решения установок по подготовке нефти в блочном исполнении.

"Те импортные аппараты, которые выдавались за прорывные, хотя и имеют сложную технологическую оснастку — это по сути унифицированные горизонтальные емкости, которые мы также разрабатываем и применяем. Базовые разработки у российских производителей есть, их можно развивать, и это самое главное", — делится технолог института Сергей Аграфенин.

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями — при этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства.

"Для нас участие в конференции — это возможность найти новых заказчиков, услышать запросы нефтегазовой отрасли, посмотреть, насколько мы им соответствуем и предложить решения, которые принесут пользу. У нас уже есть опыт взаимодействия с нефтегазовыми компаниями, и исходя из этого опыта мы выбрали из портфеля цифровых продуктов "Росатома" то, что наиболее востребовано в нефтегазе, и не промахнулись, — рассказал Андрей Буланов, руководитель направления по цифровизации предприятий в нефтегазовой и энергетической отраслях компании "РУСАТОМ-ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ". — За эти два дня я услышал много релевантных докладов, и во время своего выступления постарался ответить на все возникшие вопросы".

Цифровая трансформация управления скважинными операциями

Информационная система управления бурением (ИСУБ) позволила на 2% увеличить скорость коммерческого бурения — этой теме посвятил свой доклад заместитель начальника управления по скважинным операциям "Зарубежнефть" Денис Шкарин.

"В связи с падением цен на нефть и введенными против России санкциями нефтегазовый комплекс переживает непростые времена. В "Зарубежнефти" задача по повышению эффективности буровых работ была решена путем создания и постоянного развития Информационной системы управления бурением, которая позволяет получать достоверную производственно-финансовую информацию по всей нефтегазовой вертикали: разведка-добыча-переработка-транспортировка-сбыт-управление. Результаты работы системы позволяют говорить об эффективности ее работы" — сказал в своем выступлении Денис Шкарин.

ИСУБ внедрена на всех предприятиях "Зарубежнефти" еще в 2016 году. Система позволила на 4% снизить стоимость одного метра проходки в эксплуатационном бурении на суше. При этом разработка и усовершенствование системы не останавливается — в скором времени планируется перевод программного обеспечения с платформы Microsoft на отечественный Astra Linux. Это позволит внедрить несколько новых модулей, в числе которых "Цифровой двойник скважины", "Автоматизация управленческих решений" и другие.

Время возможностей

По мнению профессора Самарского государственного технического университета Леона Григоряна, нынешняя конференция — важная и переломная для всей отрасли. В своем выступлении ученый затронул актуальные вопросы техники и технологии разгазирования нефти в процессах промысловой подготовки.

Леон Григорян подчеркнул, что перспективы отечественной науки очень большие.

"Российская наука всегда работала параллельно, но производственники ее мало замечали. Долгое время мы обслуживали только очень небольшие компании, а крупным были не интересны, — поделился наблюдениями профессор. — Теперь наши разработки оказались востребованными. Накопились интересные решения, с ними надо ознакомиться, реализовывать их. Так что конференция очень важная, мы находимся на переломном моменте".

Многие участники презентовали собственные разработки и оборудование, с которыми компании смогли ознакомиться прямо во время конференции, некоторые из них посетили ее впервые.

"На этой конференции я первый раз. Судя по программе, должно быть интересно, — поделился руководитель департамента стратегии и инноваций ПАО "Газпром нефть" Сергей Вакуленко. — Мои ожидания от мероприятия имеют, прежде всего, прикладное значение с учетом тех событий, которые сейчас происходят в мире и в тех условиях, в которые мы поставлены, как отрасль в целом. Хотелось бы увидеть новые подходы, которые позволили бы оптимизировать, условно говоря, негативный эффект, наблюдаемый в отрасли. В первую очередь, это внешние события. Новые решения и подходы смогут стать одним из возможных драйверов, рычагов".

С надеждой на встречу

Еще не отзвучали последние доклады, а участники и организаторы конференции уже строят планы на будущие встречи, тем более что для "Гипровостокнефти" — это одно из основополагающих событий года.

"Мы будем стараться проводить конференцию каждый год и все силы, опыт и возможности у нас для этого есть, — подвел итоги конференции Федор Тепляков. — Такое общение помогает проанализировать наработанный опыт, передовые научно-технические достижения, выделить актуальные темы и разработки. Радует, что интерес к конференции растет, и за несколько лет наша инициатива стала хорошей и доброй традицией, которую мы будем продолжать.

По итогам конференции в "Гипровостокнефть" пришли новые заказчики, с которыми необходимо налаживать сотрудничество. Удалось пообщаться и с постоянными заказчиками, обсудив некоторые конкретные вопросы. До и в ходе конференции был проведен ряд совещаний по разным вопросам — обсудили многое, в том числе и реальные шаги по импортозамещению. Импортозамещение — особая сейчас тема. Все думают, что российская наука и техника отстанет, но это не так, — уверен руководитель. — Мы не только не пострадаем, но и намерены занять флагманские позиции в отрасли нефтегазодобычи, как говорится, чтобы в будущем часы сверяли с нами".