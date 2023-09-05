Третьяковка проведёт архитектурные прогулки

Участникам расскажут о главных конструктивистских объектах Ленинградской и Некрасовской улиц, а также предложат поиграть в пленэр — создать коллективные зарисовки и тем самым проявить свои творческие возможности через игровые арт-техники. Для участия не требуются специальные художественные навыки, так как все материалы будут предоставлены организаторами.

Также стоит отметить, что это лишь одна из трех прогулок по объектам и архитектурным ансамблям в стиле конструктивизма. Прогулки будут проходить также 16 сентября по административно-жилому комплексу ОГПУ и 30 сентября от Дома промышленности до Радиодома. Количество участников ограничено, поэтому регистрироваться необходимо заранее.

Напомним, что об архитектуре Самары 20 века Третьяковка начала рассказывать в рамках цикла утренних лекций. Уже прошло несколько мероприятий, а следующая лекция состоится 10 сентября. Все желающие могут присоединиться к лекциям, вход свободный.