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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Стать лидером народной дипломатии всего лишь очередная несбыточная мечта или завтрашняя реальность?

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Ассамблея народов России в 2023 году проводит II Международный конкурс "ЛИДЕР НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ". Зарегистрироваться для участия можно до 10 сентября. А это значит, что до окончания приема заявок осталось меньше недели!

Если вы всегда мечтали, сделать что-то масштабное для своего народа, принести пользу и оставить свой вклад в развитие страны, тогда вам необходимо рассмотреть эту возможность.

Целью конкурса является формирование новых партнерств; создание системы поддержки прямых контактов между широкими кругами гражданского общества, обмена лучшими практиками в сфере народной дипломатии, способствующими укреплению доверия, дружбы и сотрудничества между народами.

Вы можете стать кандидатом, если вы гражданин Российской Федерации, соотечественник, проживающий за рубежом, иностранный гражданин — представитель неправительственных организаций (НПО), интернет-сообществ, реализующий проекты в сфере народной дипломатии, чья деятельность не противоречит российскому законодательству, в возрасте от 18 лет, имеющие опыт реализации проектов в сфере народной дипломатии в качестве лидера не менее двух лет.

Обязательное условие: если вы лидер НПО, который работает над проектами в сфере народной дипломатии, то вы не должны являться государственным и муниципальным служащим.

До 10 сентября на сайте конкурса идёт приём конкурсных материалов (http://народнаядипломатия.рф и http://public-diplomacy.org.), параллельно осуществляется экспертная оценка конкурсных работ.

С 1 по 10 октября для всех участников конкурса в онлайн-формате состоится образовательный интенсив.

В полуфинал конкурса пройдут 100 участников. 17–31 октября состоится онлайн-практикум, в программе которого будет выполнение практических заданий, решение практических кейсов.

В финал отберу только 30 человек, из которых будут определены победители конкурса — лидеры народной дипломатии.

Конкурсная комиссия уже принимает конкурсные материалы по следующим направлениям:

— Культурная дипломатия;

— Бизнес дипломатия;

— Научная дипломатия;

— Цифровая дипломатия;

— Туристическая дипломатия;

— Спортивная дипломатия;

— Историческая память;

— Волонтерство/добровольчество;

— Гастрономическая дипломатия; и другие.

Победители конкурса награждаются золотыми значками с символикой конкурса; призёры — серебряными и бронзовыми значками с символикой конкурса. Победителям и призёрам вручаются дипломы конкурса, благодарственные письма организаторов и партнёров, а также ценные призы спонсоров конкурса.

Материалы лучших практик победителей и призеров конкурса будут размещены на сайте Ассамблеи народов России и на сайте конкурса: http://народнаядипломатия.рф и http://public-diplomacy.org.

Организаторами конкурса являются Общероссийская общественная организация "Ассамблея народов России" и Администрация губернатора Пермского края.

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