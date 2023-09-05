Стать лидером народной дипломатии всего лишь очередная несбыточная мечта или завтрашняя реальность?

Если вы всегда мечтали, сделать что-то масштабное для своего народа, принести пользу и оставить свой вклад в развитие страны, тогда вам необходимо рассмотреть эту возможность.
Целью конкурса является формирование новых партнерств; создание системы поддержки прямых контактов между широкими кругами гражданского общества, обмена лучшими практиками в сфере народной дипломатии, способствующими укреплению доверия, дружбы и сотрудничества между народами.
Вы можете стать кандидатом, если вы гражданин Российской Федерации, соотечественник, проживающий за рубежом, иностранный гражданин — представитель неправительственных организаций (НПО), интернет-сообществ, реализующий проекты в сфере народной дипломатии, чья деятельность не противоречит российскому законодательству, в возрасте от 18 лет, имеющие опыт реализации проектов в сфере народной дипломатии в качестве лидера не менее двух лет.
Обязательное условие: если вы лидер НПО, который работает над проектами в сфере народной дипломатии, то вы не должны являться государственным и муниципальным служащим.
До 10 сентября на сайте конкурса идёт приём конкурсных материалов (http://народнаядипломатия.рф и http://public-diplomacy.org.), параллельно осуществляется экспертная оценка конкурсных работ.
С 1 по 10 октября для всех участников конкурса в онлайн-формате состоится образовательный интенсив.
В полуфинал конкурса пройдут 100 участников. 17–31 октября состоится онлайн-практикум, в программе которого будет выполнение практических заданий, решение практических кейсов.
В финал отберу только 30 человек, из которых будут определены победители конкурса — лидеры народной дипломатии.
Конкурсная комиссия уже принимает конкурсные материалы по следующим направлениям:
— Культурная дипломатия;
— Бизнес дипломатия;
— Научная дипломатия;
— Цифровая дипломатия;
— Туристическая дипломатия;
— Спортивная дипломатия;
— Историческая память;
— Волонтерство/добровольчество;
— Гастрономическая дипломатия; и другие.
Победители конкурса награждаются золотыми значками с символикой конкурса; призёры — серебряными и бронзовыми значками с символикой конкурса. Победителям и призёрам вручаются дипломы конкурса, благодарственные письма организаторов и партнёров, а также ценные призы спонсоров конкурса.
Материалы лучших практик победителей и призеров конкурса будут размещены на сайте Ассамблеи народов России и на сайте конкурса: http://народнаядипломатия.рф и http://public-diplomacy.org.
Организаторами конкурса являются Общероссийская общественная организация "Ассамблея народов России" и Администрация губернатора Пермского края.