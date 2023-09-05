16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Где и как искать инвесторов на свои проекты?

Авторы: Читали: 10

Если вы не раз задавались этим вопросом, тогда бизнес-завтрак 6 сентября в фудхолле "Pictureʼs" станет прекрасной возможностью, чтобы завладеть данной информацией.

Встреча начнется в 10:00 по адресу ул. Лесная, 23 к5

Спикером выступит Евгений Васюков — основатель сервиса WILL FOOD.

О чем будет лекция?

1. Как правильно оценить стоимость проекта?

2. Залог идеальной презентации для инвестора.

3. На каких условиях договориться, чтобы не потерять большую часть компании?

Самое важное! Евгений поделится инсайтом: как 100% найти инвестора уже сегодня.

Если вам близка эта тема, то обязательно записывайтесь на мероприятие!

Запись ведется через личные сообщения группы:

https://vk.com/pictures_smr

Искренне желаем, чтобы ваши проекты, отложенные в долгий ящик, после этой встречи начинали быстро реализовываться!

Версия для печати

В России и мире

В Самаре прошла Международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

Завершилась V Международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли России комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

Культура и стиль

Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

2 сентября в Самарском театре кукол по адресу ул. Самарская, 95 состоится премьера спектакля "Иван-царевич и Серый волк". Над постановкой трудилась творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер — Светлана Дорожко (номинант национальной премии "Золотая маска"), художник-постановщик — Александр Алексеев (лауреат национальной премии "Золотая маска", номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), композитор — Татьяна Алешина.

Сцены городской жизни: новая выставка в городе Самара демонстрирует предметы одежды 19-го и 20-го веков

В Музее Модерна 18 августа 2023 года открылась новая выставка, на которой представлена удивительная коллекция предметов одежды рубежа XIX–XX веков, предоставленная известным коллекционером нашего времени Андреем Болдыревым. Коллекционер заявил: "Я в восторге от того, что могу поделиться своей коллекцией с публикой и дать людям возможность рассмотреть эти красивые и очень особенные предметы одежды вблизи. Также приятно видеть какой-то итог своей деятельности и признание".

Люди

Преподаватель изобразительного искусства Олеся Алексеевна: "Искусство — это зеркало нашей души"

Преподаватель Детской школы искусств № 17 поделилась о собственном опыте работы педагогом, важности творческой реализации детей и трудностях, с которыми могут столкнуться молодые наставники.

Кошелек

Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Если вы являетесь любителем бодрящего кофе и сердцем давно лелеете мечту о приобретении собственной кофемашины, то интернет-магазины порой могут ввести вас в замешательство своим огромным ассортиментом. Ведь выбрать подходящую модель не так просто, учитывая различные характеристики, параметры и цены на каждую из них. На что стоит обратить внимание при выборе кофемашины? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру- Сергей Геннадьевич Котов.

Денис Изметьев: "Этот бизнес бессмертный, самый стабильный из всех"

Часто случается, что мы находим старые вещи на антресоли у бабушки дома, рассматриваем, думаем, что она нам больше никогда не пригодится, и выбрасываем, так и не узнав, о том, что коллекционеры готовы отдать за эту "безделушку" большие деньги.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

Ликвидировано открытое горение при тушении лесного пожара в Жигулевском заповеднике

В понедельник, 14 августа, в 19:20 было ликвидировано открытое горение на площади 9,4 Га при тушении лесного пожара в районе Бахиловой Поляны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Он и она