Где и как искать инвесторов на свои проекты?

Встреча начнется в 10:00 по адресу ул. Лесная, 23 к5

Спикером выступит Евгений Васюков — основатель сервиса WILL FOOD.

О чем будет лекция?

1. Как правильно оценить стоимость проекта?

2. Залог идеальной презентации для инвестора.

3. На каких условиях договориться, чтобы не потерять большую часть компании?

Самое важное! Евгений поделится инсайтом: как 100% найти инвестора уже сегодня.

Если вам близка эта тема, то обязательно записывайтесь на мероприятие!

Запись ведется через личные сообщения группы:

https://vk.com/pictures_smr

Искренне желаем, чтобы ваши проекты, отложенные в долгий ящик, после этой встречи начинали быстро реализовываться!